Si fa un selfie in stazione con una donna appena investita da un treno

Donna investita in stazione - giovane si fa un selfie. Poco dopo le è stata amputata una gamba : Mentre sui binari il 118 sta soccorrendo una Donna ferita, da Poco investita da un treno, un giovane si fa un selfie. Il momento, in stazione a Piacenza, è stato documentato da una foto scattata il 26 maggio dal giornalista Giorgio Lambri e pubblicata oggi dal quotidiano Libertà. Alla Donna poi è stata amputata una gamba.Il giovane autore del selfie è stato bloccato dalla Polfer, identificato e costretto, non senza un ...

