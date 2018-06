Serie B | playoff | il Venezia schianta 3-0 il Perugia e si regala i rosanero

Serie C - playoff. Incredibile Siena : vince al 100'. Il Cosenza vince davanti a Sarri. Catania ok : Mai dare per scontata la Serie C. Nemmeno quando il recupero è ormai scaduto. Nemmeno quando tutto sembra finito. L'ultima dimostrazione arriva dal Franchi di Siena, dove nei minuti finali succede l'...

Playoff Serie B : Venezia-Perugia 3-0. Inzaghi - che tris all'amico Nesta : Il Venezia travolge il Perugia e raggiunge il Palermo in semifinale. Inzaghi, squalificato, dà scacco matto a Nesta puntando su Suciu in mezzo al campo. L'ex difensore azzurro gioca con Bonaiuto in ...

Venezia e Cittadella si sono qualificate alle semifinali dei playoff di Serie B : Con la vittoria per 3-0 contro il Perugia nel primo turno dei playoff di Serie B, il Venezia si è qualificato alle semifinali, dove incontrerà il Palermo. La vittoria sul Perugia è arrivata grazie ai gol segnati da Leo Stulac, The post Venezia e Cittadella si sono qualificate alle semifinali dei playoff di Serie B appeared first on Il Post.

Risultati Serie B / Primo turno playoff : Cittadella e Venezia in semifinale! Eliminati Bari e Perugia : Risultati Serie B, Primo turno dei playoff: Cittadella (dopo i tempi supplementari) e Venezia (con vittoria netta) eliminano rispettivamente Bari e Perugia, guadagnando le semifinali(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 22:53:00 GMT)

Playoff Serie C - ecco gli accoppiamenti delle semifinali : Playoff Serie C – Si sono concluse le gare di ritorno valide per il turno di Playoff di Serie C, l’obiettivo è raggiungere la promozione in Serie B. Nel primo match successo davanti al pubblico amico per il Sudtirol contro la Viterbese. Cosenza da impazzire, il club calabrese vince sul campo della Sambenedettese grazie alle reti di Mungo e Baclet e vola al prossimo turno. Tutto facile anche per il Catania, i siciliani superano in casa il ...

Risultati playoff Serie C - il Cosenza è pazzesco : tutto facile per il Catania [FOTO] : 1/21 Davide Anastasi/LaPresse Anastas ...

Serie B - playoff; Cittadella-Bari 2-2 : Bartolomei spinge i veneti in semifinale : CITTADELLA - Il Cittadella può continuare a sognare, il Bari invece deve rimandare tutto alla prossima stagione. Sono i veneti infatti a guadagnare l'accesso alla semifinale dei play-off di Serie B, ...

RISULTATI PLAYOFF Serie C/ Catania in semifinale con Cosenza e Siena - beffa atroce per la Reggiana! : RISULTATI PLAYOFF SERIE C: Catania, Cosenza, Reggiana e Sudtirol sono le quattro squadre che si qualificano per le semifinali, beffa atroce per la Reggiana eliminato all'ultimo secondo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 22:22:00 GMT)

Serie B - playoff : pari d'oro del Cittadella - Bari eliminato. In semifinale c'è il Frosinone : Pugliesi avanti con Galano, poi doppietta di Bartolomei. Nené porta la sfida ai supplementari ma il pareggio qualifica i padroni di casa

Serie B - playoff : Cittadella-Bari 2-2 dopo i supplementari : Il Cittadella continua la corsa playoff e si regala la sfida contro il Frosinone. Il Bari di Grosso chiude la stagione con una sconfitta che brucia: 2-2 il punteggio finale, frutto delle reti , tutte ...

RISULTATI PLAYOFF Serie B / Diretta gol live score - 1^ turno : Cittadella in semifinale - si gioca al Penzo! : RISULTATI SERIE B: Diretta gol live score delle partite in programma oggi 3 giugno 2018. In campo per il primo turno preliminare dei play off del secondo campionato italiano.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 20:58:00 GMT)

