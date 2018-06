Serie B Cittadella vs Bari 2-2 | il pareggio concede ai veneti la semifinale contro il

Serie B - playoff; Cittadella-Bari 2-2 : Bartolomei spinge i veneti in semifinale : CITTADELLA - Il Cittadella può continuare a sognare, il Bari invece deve rimandare tutto alla prossima stagione. Sono i veneti infatti a guadagnare l'accesso alla semifinale dei play-off di Serie B, ...

Serie B - Cittadella-Bari 2-2 dts : Bartolomei affonda Grosso : CITTADELLA - La stagione del Bari di Grosso è arrivata al capolinea. Il club pugliese giocherà anche il prossimo anno in Serie B . E' il responso del primo turno dei playoff. Il Cittadella, infatti, ...

Calcio - Serie B 2018 : confermata la penalizzazione al Bari. Il Cittadella giocherà in casa il turno preliminare dei play-off : Ora è definitivo: la Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Bari avverso la penalizzazione di due punti comminata per irregolarità amministrative. A gongolare è il Cittadella, che scavalca i pugliesi in classifica arpionando il sesto posto, mentre i pugliesi scendono al settimo. Ciò comporta una variazione nel turno preliminare dei play-off, rinviato, proprio per questa vicenda, di una settimana: sarà il Cittadella, e non il ...

Serie B Bari - ricorso respinto. Resta il -2 : play off a Cittadella : ROMA - La Corte d'appello della Federcalcio ha respinto il ricorso del Bari contro la penalizzazione di 2 punti inflitta per il presunto mancato pagamento da parte del club pugliese di contributi e ...

Serie B playoff : TFN - arriva la penalizzazione - il Cittadella esulta Video : Alla fine, è arrivata la sanzione a carico del Bari che con i due punti di penalizzazione inflitti dal Tribunale Federale Nazionale viene retrocesso al settimo posto della classifica generale, a vantaggio del Cittadella che ora può usufruire del fattore campo per il turno unico dei preliminari playoff. 2 punti di penalizzazione al Bari, tre mesi di inibizione a Giancaspro Questo, in sintesi quanto stabilito, nel corso dell'udienza svoltasi, oggi ...