Sergio Bramini sarà consulente del ministro Di Maio | «Metterò mano alla legge sui

Sfrattato da casa Sergio Bramini - l'imprenditore "fallito per colpa dello Stato" : Ha resistito fino all'ultimo Sergio Bramini , l'imprenditore monzese fallito che rivendica un credito di 4 milioni dallo Stato per lavori mai pagati e che per tentare di salvare l'attività e i dipendenti aveva...

Sergio Bramini - fallito per colpa dello Stato : L'imprenditore sostiene sostiene che non gli sono mai stati pagati 4 miln di euro per lavori eseguito con gli enti locali e con ditte del sud. Per il tribunale il credito esiste ma è la metà -