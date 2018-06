Se l’Italia diventa il laboratorio sovranista

WeWorld Index 2018 : l’Italia perde 9 posizioni e diventa fanalino di coda europeo per l’inclusione di donne e minori : Si è tenuta oggi presso l’Università della Calabria la presentazione del WeWorld Index 2018, l’indice che misura il tasso di inclusione di donne e minori in Italia e all’estero, elaborato dall’Organizzazione non Governativa impegnata da quasi vent’anni nella difesa di donne e bambini in Italia e nel Mondo. La presentazione, avvenuta in occasione della seconda edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da AsviS (Alleanza Italiana ...

1958 : finalmente il Brasile - Pelé diventa O’Rey. E per l’Italia è la “tragedia di Belfast” : 1958: finalmente il Brasile, Pelé diventa O’Rey. E per l’Italia è la “tragedia di Belfast” Svezia 1958: e finalmente è Brasile, il Brasile campione del Mondo. Col primo, leggendario, fenomeno del calcio moderno: Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelé, per tutti O’Rey, oggi un signore di 78 anni ambasciatore di sport nel mondo e […]

Boxe - Emanuele Blandamura : “Voglio diventare Campione del Mondo per l’Italia - posso battere Murata!” : Emanuele Blandamura si avvicina a grandi passi al match della vita, l’incontro atteso per 20 anni e che si materializzerà domenica 15 aprile. Il 38enne friulano salirà sul ring della Yokohama Arena per sfidare Ryota Murata nel match valido per il Mondiale WBA dei pesi mesi: il pugile italiano punta a conquistare la cintura di fronte a 17000 spettatori che sosterranno il giapponese, alla prima difesa del titolo. Lele, partito alla volta del ...

Sics diventa distributore esclusivo per l’Italia dei prodotti Instat : A partire da Aprile 2018, Sics srl distribuisce in esclusiva in Italia la gamma dei prodotti e servizi sviluppati da Instat Limited. L'articolo Sics diventa distributore esclusivo per l’Italia dei prodotti Instat è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.