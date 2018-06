Se la coppia divorzia i nonni possono sempre far visita ai nipotini

ilgiornale

(Di domenica 3 giugno 2018) Nino MateriSe è vero - come sosteneva Calamandrei - che "gli eventi storici di un Paese si rispecchiano nelle sentenze", allora prendiamo atto (con soddisfazione) del "prevalente" ruolo sociale dei: pregiata categoria che finisceper essere tirata in ballo, sia quando si rischia di affondare (vedi capitolo "con pensioni da fame") sia quando si tenta di galleggiare (confronta il paragrafo "àncora di salvezza per famiglie in crisi").Non è raro infatti che ci siano(almeno quelli chepermetterselo) che continuano a dare la "paghetta" ai figli anche se questi hanno 50 anni passati. Per non parlare deiche, oltre a dare ossigeno a bilanci familiari asmatici, offrono il loro tempo per "gestire" i nipoti: attività meritoria che pure questa si trasforma in un risparmio economico.Ma non si vive solo di monetizzazione dei rapporti parentali. E che ...