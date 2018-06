Scoperta la proteina che rallenta l' invecchiamento e allunga la vita

Blastingnews

(Di domenica 3 giugno 2018) Si puòre la, vivere di più? Fino a ieri le risposte a tale quesito riguardavano perlopiù una dieta equilibrata e uno stile sano e regolare, che potevano ridurre le probabilità di andare incontro a determinate malattie, favorendo così unapiù lunga. Oggi la risposta sembra essere racchiusa in una. Questa particolare mutazione, infatti, sembrerebbe essere in grado non solo dire la, ritardando la vecchiaia, ma perfino di preservare la salute dalle malattie, più o meno gravi, a cui si va incontro in età avanzata. A condurre la ricerca è stata l’University of Texas Southwestern Medical Center. Labeclin-1 I ricercatori dell’UT Southwestern avevano già individuato lo straordinario potere di questain un precedente studio sull’Alzheimer: i topi affetti da questa malattia che erano stati sottoposti alla mutazione della beclin-1, di ...