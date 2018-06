Scavi di Pompei | turista calpesta tesori dell’antica città E' polemica | danni da

Denuncia choc agli Scavi di Pompei : i tesori dell'antica città archeologica «calpestati» dai turisti : Pompei - Denuncia choc agli Scavi di Pompei: i tesori dell'antica città archeologica «calpestati» dai turisti. L'indignazione corre sul web, Ed è attraverso i...

Pompei - la foto dei monaci tibetani tra gli Scavi fa impazzire il web : Pompei - La città eterna raccontata attraverso le immagini dei visitatori «cambia» prospettiva, offrendo angoli nascosti e scatti inediti. Come la foto dei monaci...

Scavi A POMPEI : TROVATO IL TESORO DELL'ULTIMO FUGGITIVO/ Nella borsa anche la chiave di casa : SCAVI a POMPEI: TROVATO il TESORO DELL'ULTIMO FUGGITIVO il cui scheletro è stato scoperto nei giorni scorsi. In un sacco in cuoio 20 denari d'argento e una chiave, al via gli studi.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 23:01:00 GMT)

Scavi a Pompei : trovato il tesoro dell'ultimo fuggitivo/ Sarà possibile fare luce sull'uomo claudicante : Scavi a Pompei: trovato il tesoro dell'ultimo fuggitivo il cui scheletro è stato scoperto nei giorni scorsi. In un sacco in cuoio 20 denari d'argento e una chiave, al via gli studi.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 19:10:00 GMT)

Scavi A POMPEI : TROVATO IL TESORO DELL'ULTIMO FUGGITIVO/ La differente cronologia dei 20 denari d'argento : SCAVI a POMPEI: TROVATO il TESORO DELL'ULTIMO FUGGITIVO il cui scheletro è stato scoperto nei giorni scorsi. In un sacco in cuoio 20 denari d'argento e una chiave, al via gli studi.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 16:38:00 GMT)

Scavi a Pompei : trovato il tesoro dell'ultimo fuggitivo/ 20 denari d'argento e una chiave in un sacco di cuoio : Scavi a Pompei: trovato il tesoro dell'ultimo fuggitivo il cui scheletro è stato scoperto nei giorni scorsi. In un sacco in cuoio 20 denari d'argento e una chiave, al via gli studi.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 15:42:00 GMT)

Da Scavi Pompei emerge tesoretto stretto al petto da una vittima : Napoli, 1 giu. , askanews, Un sacchetto con oltre venti monete in argento e bronzo, stretto al petto di un abitante dell'antica Pompei che tentava di fuggire dalla distruttiva eruzione del Vesuvio, è ...

Da Scavi Pompei emerge tesoretto stretto al petto da una vittima : Napoli, 1 giu. , askanews, - Un sacchetto con oltre venti monete in argento e bronzo, stretto al petto di un abitante dell'antica Pompei che tentava di fuggire dalla distruttiva eruzione del Vesuvio, ...

Scavi a Pompei : “trovato scheletro dell'ultimo fuggiasco”/ Un masso lo ha forse decapitato : Scavi a Pompei: "trovato lo scheletro dell'ultimo fuggiasco". Era claudicante e si attardò nello scappare: clamorsa scoperta 1900 anni dopo che la lava del Vesuvio lo investì(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 20:58:00 GMT)

Pompei - dagli Scavi emergono i resti dell’ultimo fuggiasco : Pompei, dagli scavi emergono i resti dell’ultimo fuggiasco Pompei, dagli scavi emergono i resti dell’ultimo fuggiasco Continua a leggere L'articolo Pompei, dagli scavi emergono i resti dell’ultimo fuggiasco proviene da NewsGo.

Scavi a Pompei : "trovato scheletro dell'ultimo fuggiasco"/ 1900 anni fa venne travolto dalla lava del Vesuvio : Scavi a Pompei: 'trovato lo scheletro dell'ultimo fuggiasco'. Era claudicante e si attardò nello scappare: clamorosa scoperta 1900 anni dopo.

Scavi a Pompei : “trovato scheletro dell’ultimo fuggiasco”/ 1900 anni fa venne travolto dalla lava del Vesuvio : Scavi a Pompei: "trovato lo scheletro dell'ultimo fuggiasco". Era claudicante e si attardò nello scappare: clamorsa scoperta 1900 anni dopo che la lava del Vesuvio lo investì(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 12:43:00 GMT)

Scavi a Pompei - le foto del ritrovamento dell'ultimo fuggiasco : Scavi a Pompei, le foto del ritrovamento dell'ultimo fuggiasco Sorprendente scoperta nella zona Regio V: è stata riportata alla luce una delle ultime vittime dell’eruzione del 79 d.c. L'uomo, un 35enne con una gamba malata, era stato colpito da un masso di 300 chili. LA fotoGALLERY Parole chiave: ...

Scavi Pompei - emerge nuova vittima della furia eruttiva : “Questo ritrovamento eccezionale, – dichiara Massimo Osanna, Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei – rimanda al caso analogo di uno scheletro rinvenuto da Amedeo Maiuri nella casa del Fabbro e oggetto di recente studio. Si tratta dei resti di un individuo claudicante, anche lui probabilmente impedito nella fuga dalle difficolta’ motorie e lasciato all’epoca in esposizione in situ”. Il torace ...