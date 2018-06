Salvini : 'Basta Sicilia campo profughi d'Europa - stop sbarchi' : E questo lo si fa impedendo le partenze dei barconi della morte che sono un affare per qualcuno e una disgrazia per il resto del mondo. Stiamo lavorando senza bacchette magiche per ottenere meno ...

Salvini : “Stop alla Sicilia come campo profughi d’Europa. Meno partenze - più rimpatri” : «Oggi altri morti in mare: il Mediterraneo è un cimitero. C’è un unico modo per salvare queste vite: Meno gente che parta, più rimpatri». Matteo Salvini detta la linea che seguirà dal Viminale, e come vicepremier, sul drammatico fronte dell’immigrazione. Lo fa a Catania durante una conferenza stampa col candidato a sindaco del centrodestra, Salvo P...

Roma, 3 giu. (AdnKronos) – "Basta alla Sicilia campo profughi d'Europa. Non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi su sbarchi. Servono centri per espellere". Lo dice il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, intervistato da Skytg24 durante il suo tour in Sicilia.

Salvini : "Stop business sui clandestini" : 12.20 Il ministro dell'Interno Salvini, atteso in giornata in Sicilia, ha ribadito la sua linea in tema di immigrazione. "Catania, Pozzallo, Modica. Faremo in modo -ha scritto su Twitter- che per gli immigrati clandestini si spendano meno soldi e si perda meno tempo. Questo business vergognoso in Italia sarà sempre meno conveniente, scafisti e 'vicescafisti' sono avvertiti".

Migranti : Gasparri - Fi sosterrà stop a sbarchi - bene Salvini su ong : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – ‘è stata Forza Italia, nella scorsa legislatura, a proporre un regolamento per le Ong che poi, approvato all’unanimità nella Commissione Difesa del Senato, ha consentito una svolta in materia di stop agli sbarchi. Il nuovo ministro dell’Interno Salvini fa bene a ripartire dalla questione delle Ong che, con un ruolo ambiguo, stanno tornando ad alimentare il traffico di clandestini verso ...

"Le famiglie gay non esistono" Ma Salvini stoppa Fontana : Tra Lega e M5s si è già aperto un abisso su unioni civili omosessuali ed aborto. La prima grana del governo giallo-verde esplode a 24 ore dal giuramento al Quirinale, segnando così l'ennesimo record ...

Salvini sui migranti : 'E' finita la pacchia' e stoppa le prime polemiche sulle famiglie gay : Dopo la festa della Repubblica il governo è al lavoro per le prime mosse. Il neo ministro dell'Interno tocca il tema dei migranti e oggi sarà a Pozzallo. Sulla polemica col ministro Fontana dice: '...

Salvini : stop a clandestini. Fontana : famiglie gay non esistono | : Il neoministro della Famiglia: "Disincentivare aborti, difendere famiglia naturale mentre le arcobaleno per la legge non esistono". Ma il leader leghista frena: "Unioni civili e aborto non in ...

