Salvini | “Stop alla riforma di Dublino sui migranti Servono meno partenze e più

Salvini : “Stop alla Sicilia come campo profughi d’Europa. Meno partenze - più rimpatri” : «Oggi altri morti in mare: il Mediterraneo è un cimitero. C’è un unico modo per salvare queste vite: Meno gente che parta, più rimpatri». Matteo Salvini detta la linea che seguirà dal Viminale, e come vicepremier, sul drammatico fronte dell’immigrazione. Lo fa a Catania durante una conferenza stampa col candidato a sindaco del centrodestra, Salvo P...