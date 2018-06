Salvini | Sì all’accoglienza | ma l’Africa in Italia non ci sta VIDEO

blogo

: Nel suo primo comizio da 'quasi ministro', ieri sera a Sondrio, @matteosalvinimi ha confermato che saranno riviste… - RaiNews : Nel suo primo comizio da 'quasi ministro', ieri sera a Sondrio, @matteosalvinimi ha confermato che saranno riviste… - VatteneOut : RT @pigherino: I 2 Salvini in giro Salvini arriva al Centro accoglienza di Pozzallo e trova gente che gli dice'Vattene qui non ti vogliamo'… - MarcheseAttilio : RT @cavaliereultimo: BUONE NOTIZIE! 'Vi comunico che il PRIMISSIMO PROVVEDIMENTO sarà via dal DEF i 5 MILIARDI destinati all'accoglienza de… -

(Di domenica 3 giugno 2018) 21.30 - Il tour siciliano di Matteoha fatto tappa oggi all'hotspot di Pozzallo, in provincia di Ragusa, e lì il ministro dell'Interno ha ribadito le proprie intenzioni sulla gestione dei flussi migratori, anticipando che l'farà sentire la propria voce in Europa:Il governono dirà no la settimana prossima alla riforma del regolamento di Dublino e a nuove politiche di asilo.Il leader della Lega ha preso anche atto delle parole di solidarietà arrivate in queste ore da Francia e Germania, ma ha sottolineato che anche i due Paesi dovranno ora passare ai fatti concreti:Aspettiamo che passino dalle parole ai fatti.17.00 - Il Ministro dell’Interno, Matteo, è in queste ore in Sicilia per un tour elettorale, che lo ha portato anche a visitare alcuni centri deditidei migranti. Proprio del tema tornato caldissimo in queste ore, il leader del ...