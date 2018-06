Salvini replica alle parole di Soros Non ho mai ricevuto soldi dalla Russia

Salvini replica a Delrio : "Meglio tacere e sembrare stupidi..." : Nell'infinito botta e risposta tra i politici spunta la citazione di Oscar Wilde. A pronunciarla è Matteo Salvini, neo ministro dell'Interno (oggi il giuramento) nel governo giallo-verde. Ecco cosa ha detto il leader della Lega: "A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio". Salvini lo scrive su Twitter, rispondendo alle parole di Graziano Delrio, che aveva criticato sia il governo nascente che la Lega. Ma ...

Boldrini - lite con Salvini : 'Leader Maschilisti'. La replica : 'Ma ancora parla?' : 'Personalmente non mi spaventa l'idea di Matteo Salvini al ministero dell'Interno perché so bene che Salvini è un personaggio che non può spaventare nessuno. Spaventa per l'Italia perché lui non ha le ...

RIFORMA PENSIONI/ Salvini replica a Fornero : italiani ossessionati dalla sua Legge (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Matteo Salvini replica a Elsa Fornero via Facebook. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 24 maggio. Non si è fatta attendere la replica di Matteo Salvini a Elsa Fornero, dopo che l’ex ministra del Lavoro, ospite a diMartedì, aveva detto di ritenere che il leader del Carroccio sia ossessionato da lei e dalla sua RIFORMA delle PENSIONI. “‘Questa ossessione’ di Salvini per la Legge ...

Governo M5S-Lega - Salvini replica all'UE : "State sereni" : 13.50 - La replica di Matteo Salvini alle preoccupazioni espresse dall'Europa, in particolare alle parole di Jean Asselborn, ministro degli esteri del Lussemburgo, sono arrivate con un breve post su Facebook. Il leader della Lega, ormai prossimo a formare un Governo col Movimento 5 Stelle, ha preso in prestito quello "stai sereno" di Matteo Renzi e ha replicato con secco:"All'estero stiano sereni, agli italiani ci pensiamo noi"22 maggio 2018 ...

Lussemburgo : 'Mattarella non lasci distruggere lavoro Ue'. Replica Salvini : 'Nuove invasioni di campo - all'estero siano sereni' : "Dobbiamo giudicare" il nuovo governo italiano "sui fatti e non sulle parole, e vedere cosa farà", ha detto ancora la ministra dell'economia austriaca Margarete Schramboeck al suo arrivo al Consiglio ...

Di Maio : "Salvini si è piegato per soldi e poltrone". La replica : "Ti querelo" : Va avanti a colpi di tweet e di post su Facebook il dibattito politico italiano. Stavolta a farsi serntire è il leader del Movimento 5 Stelle. 'Non è possibile nessun governo del cambiamento con ...

Di Maio : "Salvini si è piegato per soldi e poltrone". La replica : "Sciocchezze" : Va avanti a colpi di tweet e di post su Facebook il dibattito politico italiano. Stavolta a farsi serntire è il leader del Movimento 5 Stelle. "Non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra", scrive sul social network Luigi Di Maio. Poi insinua quello che, a suo dire, è il motivo che ha spinto la Lega a non mollare il centrodestra: "Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni ...

Renzi - No a M5S : “Di Maio? Faccia Governo con Salvini”/ Replica su Facebook “Nel Pd comanda lui si pentiranno" : Renzi chiude al M5S: “Fiducia a Di Maio? Mai. Faccia Governo con Salvini”. La Replica del capo politico del Movimento 5 Stelle: “Ego smisurato”. Le ultime notizie sullo stallo politico(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:49:00 GMT)

A Pavia adesivi di Salvini impiccato - lui replica : 'Non ci fate paura' - : Le immagini sono state affisse, negli ultimi giorni, su diversi muri e pali della città lombarda. Indaga la Digos

A Pavia adesivi di Salvini impiccato - lui replica : "Non ci fate paura" : A Pavia adesivi di Salvini impiccato, lui replica: "Non ci fate paura" Le immagini sono state affisse, negli ultimi giorni, su diversi muri e pali della città lombarda. Indaga la Digos Parole chiave: Salvini ...

Governo - Mulè (F.I) : “M5S irresponsabile - inaffidabile ed immaturo”. E Di Maio non replica a Salvini : Alle parole di Luigi Di Maio, che dopo le consultazioni è tornato assieme a Giulia Grillo nel palazzo dei gruppi parlamentari di Montecitorio, in serata arriva la dura replica di Forza Italia per bocca del portavoce unico del partito Giorgio Mulè: “Di Maio e il M5S si sono dimostrati una volta in più irresponsabili, inaffidabili ed immaturi. Quella di oggi, con l’ennesimo di spaccare il centrodestra, è l’ennesima prova di ...

Governo : Salvini replica a Di Maio - tavolo col centrodestra o mi faccio avanti io : Il leader della Lega, Matteo Salvini manda a dire alle forze politiche che "non c'è più tempo da perdere" per il nuovo Governo. "O parte il tavolo centrodestra-5 stelle - ha detto Salvini arrivando a Isernia - o mi faccio avanti io. Non mi interessano le logiche politiche perché l'Italia ha fretta". Sulla posizione di Di Maio, che ha ribadito il no a Forza Italia, Salvini ha spiegato ...

Di Maio : guardo a Pd e Lega - il tempo stringeSalvini replica : se vuole Renzi si accomodi : Di Maio: guardo a Pd e Lega, il tempo stringeSalvini replica: se vuole Renzi si accomodi Il candidato premier pentastellato detta i tempi al Carroccio (“tra poco il “forno” chiude) e poi attacca il centrodestra. La Meloni: “Lui è arrivato secondo e si porta via il pallone”. In serata la replica del leghista: “Noi vogliamo […]

Salvini a Vinitaly : «Di Maio deve fare di più». La replica : il centrodestra è dannoso | : La guida del Carroccio fra gli stand della fiera a Verona: «Un governo il prima possibile. Anche per difendere il made in Italy nel mondo». Il leader M5S atteso nel pomeriggio