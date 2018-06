Salvini querela Saviano : "Non da ministro - ma da papà" : "Querelo raramente ma oggi lo faccio volentieri nei confronti del signor Saviano che non può permettersi di dire di me che '...qui si tratta di un uomo che vuole far annegare le persone'". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica al video pubblicato su Repubblica di Roberto Saviano nel quale lo scrittore accusa il leader leghista di non voler rispettare "il diritto del mare" secondo cui non si lasciano annegare le ...