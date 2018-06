Salvini | Non è possibile che un Paese di frontiera sia penalizzato

Migranti - Salvini : "Un dovere salvare donne e bambini - ma l'Africa in Italia non ci sta" : "Il mio impegno sarà di far rispettare le leggi che esistono e laddove queste sono sbagliate di cambiarle perché accogliere donne e bambine che scappano dalla guerra, e salvare queste vite, è un ...

Salvini replica alle parole di Soros."Non ho mai ricevuto soldi dalla Russia" : "Non ho mai ricevuto una lira, un euro o un rublo dalla Russia, ritengo Putin uno degli uomini di Stato migliori e mi vergogno del fatto che in Italia venga invitato a parlare uno speculatore senza scrupoli come Soros". Lo afferma il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini replicando a George Soros.Il finanziere ungherese, ospite del Festival dell'Economia di Trento, si era detto "molto preoccupato" della vicinanza del nuovo ...

Il vicepremier Matteo Salvini a Pozzallo attacca l'Unione Europea : 'Non assisteremo agli sbarchi. Servono centri per espellere'. VIDEO : ... dice, non è politica, ma di governo: *«L'alleanza con il M5s è di governo, con un patto da realizzare, non politica. Un contratto che contiene molte iniziative previste nel programma del ...

Italia-Olanda - è Balotelli show in conferenza stampa fra razzismo - Salvini e Nazionale : “Ventura? Non mi convocava perchè…” : Balotelli show in conferenza stampa: alla vigilia di Olanda-Italia, SuperMario non si nasconde su tematiche come le mancate convocazioni in passato, il razzismo e l’eventuale fascia da capitano Domani sera all’Allianza Stadium di Torino, l’Italia affronterà il terzo e ultimo appuntamento amichevole dell’estate che la vedrà opposta all’Olanda. Nonostante non figuri fra i titolari, per una semplice scelta di turnover, ...

Pietro Bartolo : "A Salvini dico : opera da ministro e non da propagandista" : Se c'è un uomo simbolo di una Italia solidale, generosa, impegnata in una solidarietà fattiva, quotidiana, nei confronti di migranti e rifugiati che in questi anni sono sbarcati sulle coste siciliane, quest'uomo è Pietro Bartolo, 62 anni, il "medico dei migranti", impegnato da una vita ormai a Lampedusa, reso famoso dal film "Fuocoammare" di Gianfranco Rosi, vincitore nel 2016 dell'Orso d'oro a Berlino. Nel giorno in cui il ...

Salvini : «Sui migranti non linea dura ma di buon senso». Merkel : «Italia lasciata sola» : Il leader della Lega a Catania per la campagna elettorale: «La Sicilia non sia un campo profughi. Accordi con i Paesi di origine per limitare le partenze sulle carrette del mare»

Catania - fischi e urla per Matteo Salvini «Pregare e commuoversi non basta» : «Non abbiamo la bacchetta magica e al governo non ci sono Batman e Robin». Così il neo ministro degli Interni sulle tragedie di chi affronta i viaggi della speranza |

Migranti - Salvini : buon senso ma non siamo campo profughi d'Europa : Roma, 3 giu. , askanews, Sui Migranti 'adotteremo una linea di buon senso' ma 'l'Italia e la Sicilia non possono essere prese per il capo profughi d'Europa' e 'non assisterò senza far nulla a sbarchi ...

Catania - Salvini improvvisa comizio : “Accogliamo chi fugge da guerre - ma l’Africa in Italia non ci sta” : Durante il suo tour in Sicilia, Matteo Salvini, alla sua prima domenica da ministro dell’Interno, ha improvvisato un comizio davanti all’albergo di Catania. E lì davanti, alla folla radunata per il leader della Lega, ha ribadito i capisaldi del programma di governo. Alzando i toni, come sempre, soprattutto sul tema dei migranti. “Va bene accogliere persone che fuggono dalla guerra – ha detto – ma l’Africa in ...

Salvini a Tgcom24 : "Sui migranti no linea dura ma del buon senso. La Sicilia non può essere il campo profughi d'Europa" | Guarda il video : Sui migranti "adotteremo una linea di buon senso" ma "l'Italia e la Sicilia non possono essere prese per il capo profughi d'Europa" e "non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini incontrando i sostenitori a Catania prima di andare a Pozzallo

Salvini querela Saviano : "Non da ministro - ma da papà" : "Querelo raramente ma oggi lo faccio volentieri nei confronti del signor Saviano che non può permettersi di dire di me che '...qui si tratta di un uomo che vuole far annegare le persone'". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica al video pubblicato su Repubblica di Roberto Saviano nel quale lo scrittore accusa il leader leghista di non voler rispettare "il diritto del mare" secondo cui non si lasciano annegare le ...

