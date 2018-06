: Ha ragione Minniti su Corriere. L’Italia non può essere l’Ungheria del Mediterraneo. Ministro Salvini sulla riforma… - maumartina : Ha ragione Minniti su Corriere. L’Italia non può essere l’Ungheria del Mediterraneo. Ministro Salvini sulla riforma… - masechi : ??Immigrazione. Salvini: Italia dirà no a riforma Dublino. #3giugno #Governo #List ?? - MediasetTgcom24 : Migranti, Salvini: 'L'Italia dirà no alla riforma di Dublino' #matteosalvini -

"Il governo italiano dirà no la settimana prossima alladeldie a nuove politiche di asilo, occorre ricontrattare in Ue" il dossier migranti. Così il ministro dell'Interno,, a Pozzallo. Parlando dall'hotspot del Comune ragusano, spiega: le nuove politiche d'asilo "condannano Italia, Spagna, Cipro e Malta ad essere da soli". I casi di intemperanza nei centri d'accoglienza?"La Tunisia è un Paese libero e democratico che non sta esportando gentiluomini ma spesso e volentieri esporta galeotti".(Di domenica 3 giugno 2018)