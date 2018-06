Salvini | mai soldi Mosca | vergogna Soros

Soros : "Se Putin ha finanziato Salvini gli italiani dovrebbero saperlo" | Il ministro : "Mai un euro" : Il finanziere al Festival dell'Economina di Trento: "Questo governo preoccupa". Il leghista: "Soros è solo uno speculatore"

Salvini replica alle parole di Soros."Non ho mai ricevuto soldi dalla Russia" : "Non ho mai ricevuto una lira, un euro o un rublo dalla Russia, ritengo Putin uno degli uomini di Stato migliori e mi vergogno del fatto che in Italia venga invitato a parlare uno speculatore senza scrupoli come Soros". Lo afferma il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini replicando a George Soros.Il finanziere ungherese, ospite del Festival dell'Economia di Trento, si era detto "molto preoccupato" della vicinanza del nuovo ...

Luigi Di Maio - il cerchio tragico nel M5s : quando Danilo Toninelli di Matteo Salvini diceva che... : Squadra di governo divisa in tre, quella che da ieri alle 16 ha in mano le sorti nostre e dell'Italia. Due alieni, innanzitutto: il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, e il responsabile degli ...

Luigi Di Maio marca le distanze da Matteo Salvini su amministrative e europee : "Ci presenteremo divisi". Il leader della Lega : "Il centrodestra non è demolito" : Uniti al governo, separati alle prossime elezioni. Il patto Salvini-Di Maio è pronto a registrare il primo punto di distinguo tra i due leader e le rispettive forze politiche, cioè Lega e 5 Stelle. Il leader 5 Stelle e neo vicepremier non lascia spazio a dubbi: "Con Salvini - dichiara - abbiamo fatto un contratto ma ci presenteremo divisi alle amministrative e alle europee". Dal canto suo il segretario del Carroccio sottolinea che ...

Di Maio e Salvini stanno continuando a fare Di Maio e Salvini : Il nuovo ministro del Lavoro dice che il M5S ora è assimilabile allo Stato, mentre secondo il nuovo ministro degli Interni «per gli immigrati clandestini è finita la pacchia» The post Di Maio e Salvini stanno continuando a fare Di Maio e Salvini appeared first on Il Post.

Di Maio : jobs act va rivisto. Salvini : per clandestini è finita la pacchia : Guarda il video: https://t.co/Wys5qZH1T0 " Silvio Berlusconi , @berlusconi, 2 giugno 2018 Meloni: con Tria passo indietro per sovranisti Il neo-ministro dell'Economia, Giovanni Tria, "e' un tecnico" ...

Salvini e Di Maio - i primi passi : 'finita la pacchia per i clandestini'. 'Modifiche a jobs act e pensioni' : Il neo ministro dell'Interno tocca subito il tema dei migranti e annuncia che domani andrà a Pozzallo. 'Applicheremo la quota 100 per superare la Fornero' assicura il ministro del Lavoro -

Festa della Repubblica - Di Maio e Salvini : "Un buon modo per partire col nuovo Governo : Soddisfazione. Con questa parola si possono riassumere gli interventi di Luigi Di Maio (Movimento cinque stelle) e Matteo Salvini (Lega) al loro arrivo in via dei Fori Imperiali...