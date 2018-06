: Domani il Ministro Salvini sarà ad incontrare i cittadini in Sicilia... mai fermo, sempre fra la gente. - borghi_claudio : Domani il Ministro Salvini sarà ad incontrare i cittadini in Sicilia... mai fermo, sempre fra la gente. - annatrieste : 'La pacchia è finita' Caro #Salvini, ti auguro con tutto il cuore di non dover mai avere bisogno di qualcuno che t… - ivanscalfarotto : Scoperta la vera ragione per la quale la #Lega vuole uscire dall’Europa. Il ministro #Fontana ha detto a Salvini, c… -

"Non ho mai ricevuto una lira,un euro o un rublo dalla Russia, ritengo Putin uno degli uomini di stato migliori e mi vergogno del fatto che in Italia venga invitato a parlare uno speculatore senza scrupoli come Soros". Lo ha detto il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteoin replica alle parole di George Soros.(Di domenica 3 giugno 2018)