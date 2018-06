Matteo Salvini : "La Tunisia spesso esporta galeotti. La riforma di Dublino? L'Italia si opporrà" : "La Tunisia è un Paese libero e democratico che non sta esporta ndo gentiluomini ma spesso e volentieri esporta galeotti". Lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini interpellato sui casi di intemperanza, registrati nei centri di accoglienza, che avrebbero tra i protagonisti migranti tunisini. "Parlerò con il mio omologo tunisino", spiega Salvini parlando a Pozzallo."Non mi sembra che in Tunisia ci siano guerre, pestilenze o ...

Salvini : 'La Tunisia esporta galeotti. Basta Sicilia campo profughi Ue' : E questo lo si fa impedendo le partenze dei barconi della morte che sono un affare per qualcuno e una disgrazia per il resto del mondo. Stiamo lavorando senza bacchette magiche per ottenere meno ...