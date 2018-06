Salvini | ' La Sicilia non può essere il campo profughi d' Europa'

Salvini a Catania : «Migranti - stop agli sbarchi. Basta Sicilia campo profughi Ue» : Giornata Siciliana per Matteo Salvini che nel pomeriggio sarà a Pozzallo, in uno dei luoghi simbolo dell'emergenza migranti. Il ministro dell'Interno ha tenuto a Catania una conferenza...

Migranti - missione di Salvini in Sicilia. Ma è polemica sulle nuove strategie : In Sicilia il primo viaggio istituzionale del ministro dell'Interno, che ha ribadito la linea dura sui Migranti e attaccato frontalmente le Ong impegnate nei soccorsi in mare.'La Sicilia non può ...

Salvini a Catania : 'Migranti - serve buon senso. Basta Sicilia campo profughi Ue' : 'L'alleanza con il M5s è di governo, con un patto da realizzare, non politica. Un contratto che contiene molte iniziative previste nel programma del centrodestra. Se riusciremo con il M5s, che ho ...

Migranti - Salvini : "Solo buon senso : la Sicilia non sia campo profughi Ue" : "Sui Migranti non terremo una linea dura, ma di buon senso". Nonostante le critiche piovute persino da Roberto Maroni, Matteo Salvini non torna indietro e ribadisce la sua linea per contrastare l'immigrazione clandestina. "Oggi altri morti in mare: il Mediterraneo è un cimitero", ha detto il neoministro dell'Interno, a Catania per sostenere il candidato sindaco del centrodestra, Salvo Pogliese, "C'è un unico modo per salvare queste vite: meno ...

Salvini in 'missione' in Sicilia : "Non può essere il campo profughi d'Europa" : "Domenica in #Sicilia: Catania, Pozzallo, Modica. Faremo in modo che per gli immigrati clandestini si spendano meno soldi e si perda meno tempo: questo business vergognoso in Italia sarà sempre meno conveniente, scafisti...

Governo M5s-Lega - ultime notizie/ Salvini e Di Maio in Sicilia : “Amministrative ed Europee - andremo separati” : Governo M5s-Lega, ultime notizie: Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana. Ieri sono usciti allo scoperto i tre ministri del Governo del cambiamento(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 13:33:00 GMT)

Salvini oggi a Pozzallo - Sicilia - . Contatti del Premier Conte con leader europei : Teleborsa, - Cresce la tensione sociale nel Mezzogiorno , in attesa dell' uscita di oggi , domenica 3 giugno, del neoeletto Ministro dell'Interno Matteo Salvini a Pozzallo in Sicilia . L'appuntamento ...