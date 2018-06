Salvini in ' missione' in Sicilia | Non può essere il campo profughi d' Europa

Migranti - Salvini : "E' finita la pacchia per i clandestini" | Oggi in missione a Pozzallo : Sulle Ong "no ai vice scafisti che attraccano nei porti".Comincia Oggi in Sicilia, a Pozzallo, teatro del primo sbarco di Migranti da quando il leader leghista è stato nominato ministro dell'Interno. Sul centrodestra: "Mi piacerebbe dimostrare con i fatti anche a Berlusconi la bontà di questo governo"

Governo - Salvini chiede l'incarico ma la sua è una missione impossibile : Lo stallo politico che perdura dal 4 marzo pone l'Italia sotto la lente delle istituzioni europee: senza un nuovo Governo che faccia altresì capire quali partiti siano all'opposizione il Parlamento è bloccato ...

Salvini : "Io al governo il più in fretta possibile"/ Video - missione Lega : esecutivo con M5s e centrodestra : governo, Salvini: "Non tradisco Berlusconi". Il leader della Lega e del centrodestra parte all'attacco del dialogo Pd-M5s per il nuovo esecutivo, ecco il Video(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:01:00 GMT)

Matteo Salvini - la missione destinata a fare la storia : 'Vuole riagganciare i 5 stelle e...'. Capolavoro : È solo una questione di tempo prima che il dialogo tra il Movimento Cinque stelle e il Partito democratico fallisca miseramente. Ed è sulla base di questa convinzione che Matteo Salvini continua ad ...

Telefonata Salvini-Di Maio - scelto presidente commissione speciale. Torna l'intesa? : Torna l’intesa tra Cinque Stelle e Lega per la nascita del governo? Di Maio e Salvini oggi si sono sentiti al telefono, una lunga chiacchierata. Di cosa si è parlato in concreto? I due leader si sono messi d’accordo per la presidenza della commissione speciale della Camera: andrà al deputato leghista Nicola Molteni (nei giorni scorsi si era fatto il nome del vice segretario Giorgetti).Ma cos’è la commissione speciale, di cui fanno parte 40 ...

Il "giustizialista" della Lega (che disturba Forza Italia) : chi è Molteni - scelto da Di Maio e Salvini per la Commissione della Camera : Già in tempi non sospetti Nicola Molteni in tv invitava a non "demonizzare" e a non considerare un "pericolo per la democrazia" il Movimento 5 Stelle. Una ragionevole esortazione che avrà di certo riscontrato l'apprezzamento del partito guidato da Luigi Di Maio insieme al quale Matteo Salvini, dopo una breve telefonata, ha raggiunto l'accordo per la guida della Commissione speciale della Camera. Sarà quindi Molteni e non ...

