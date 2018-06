Salvini | il business dei migranti irregolari sarà meno conveniente | scafisti

blogo

: Salvini: business dei migranti clandestini sarà meno conveniente #matteosalvini - MediasetTgcom24 : Salvini: business dei migranti clandestini sarà meno conveniente #matteosalvini - LegaSalvini : Salvini in Sicilia da ministro, oggi tappa a Pozzallo (Ragusa): 'Basta al business dei migranti' - ricpuglisi : Pezzo di @Reuters ripreso dal @nytimes in cui racconto del modo in cui i #NoEuro sono stati tolti dall'ombra da Sal… -

(Di domenica 3 giugno 2018) Il neo ministro dell'Interno Matteosubito al lavoro: in un tweet ribadisce le sue prime dichiarazioni da titolare del Viminale e cioè porre un argine aldei "clandestini". Oggiin trasferta in Sicilia, a Pozzallo visiterà un centro che accoglie i.Domenica in #Sicilia: Catania, Pozzallo, Modica.Faremo in modo che per gli immigrati clandestini si spendanosoldi e si perdatempo: questovergognoso in Italiasempree “vice” sono avvertiti. pic.twitter.com/w3PBGXwR31— Matteo(@matteomi) June 2, 2018 Ieriaveva annunciato la sua visite sull'isola: "Domani vado in Sicilia, è la nostra frontiera. Voglio migliorare gli accordi con i Paesi da cui arrivano migliaia di disperati per il bene nostro e loro!". E ancora: "Sulle Ong stiamo lavorando e ho le mie ...