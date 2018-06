Salvini | Finita la pacchia per i clandestini

Migranti - Salvini : "E' finita la pacchia per i clandestini" | Oggi in missione a Pozzallo : Sulle Ong "no ai vice scafisti che attraccano nei porti".Comincia Oggi in Sicilia, a Pozzallo, teatro del primo sbarco di Migranti da quando il leader leghista è stato nominato ministro dell'Interno. Sul centrodestra: "Mi piacerebbe dimostrare con i fatti anche a Berlusconi la bontà di questo governo"

Migranti - Salvini : "E' finita la pacchia per i clandestini" | Oggi in missione a Pozzallo : Sulle Ong "no ai vice scafisti che attraccano nei porti".Comincia Oggi in Sicilia, a Pozzallo, teatro del primo sbarco di Migranti da quando il leader leghista è stato nominato ministro dell'Interno. Sul centrodestra: "Mi piacerebbe dimostrare con i fatti anche a Berlusconi la bontà di questo governo"

Migranti - Salvini : "E' finita la pacchia per i clandestini" | Oggi missione a Pozzallo : Sulle Ong "no ai vice scafisti che attraccano nei porti".Comincia Oggi in Sicilia, a Pozzallo, teatro del primo sbarco di Migranti da quando il leader leghista è stato nominato ministro dell'Interno. Sul centrodestra: "Mi piacerebbe dimostrare con i fatti anche a Berlusconi la bontà di questo governo"

Salvini : «Per clandestini pacchia finita - via le Ong. Bello ripristinare il servizio militare» : «Per i clandestini è finita la pacchia, devono fare le valigie, con calma, ma se ne devono andare». Lo ha detto il ministro dell'interno, Matteo Salvini, a Vicenza, appoggiando...

Salvini : «Pacchia finita per i clandestini. Bello ripristinare il servizio militare» : «Per i clandestini è finita la pacchia, devono fare le valigie, con calma, ma se ne devono andare». Lo ha detto il ministro dell'interno, Matteo Salvini, a Vicenza, appoggiando...

Salvini sui migranti : 'E' finita la pacchia' e stoppa le prime polemiche sulle famiglie gay : Dopo la festa della Repubblica il governo è al lavoro per le prime mosse. Il neo ministro dell'Interno tocca il tema dei migranti e oggi sarà a Pozzallo. Sulla polemica col ministro Fontana dice: '...

Salvini tuona da Vicenza : Per i clandestini è finita la pacchia : Teleborsa, - Da Vicenza, nel Veneto, in attesa del suo viaggio di domani a Pozzallo, in Sicilia, Matteo Salvini rispolvera toni da campagna elettorale in appoggio appunto del candidato leghista a ...

Di Maio : jobs act va rivisto. Salvini : per clandestini è finita la pacchia : Guarda il video: https://t.co/Wys5qZH1T0 " Silvio Berlusconi , @berlusconi, 2 giugno 2018 Meloni: con Tria passo indietro per sovranisti Il neo-ministro dell'Economia, Giovanni Tria, "e' un tecnico" ...

Migranti - Salvini : "E' finita la pacchia per i clandestini" | Prima missione a Pozzallo : Sulle Ong "no ai vice scafisti che attraccano nei porti". Domenica in Sicilia a Pozzallo, teatro del primo sbarco di Migranti da quando il leader leghista è stato nominato ministro dell'Interno. Sul centrodestra: "Mi piacerebbe dimostrare con i fatti anche a Berlusconi la bontà di questo governo"

Salvini e Di Maio - i primi passi : 'finita la pacchia per i clandestini'. 'Modifiche a jobs act e pensioni' : Il neo ministro dell'Interno tocca subito il tema dei migranti e annuncia che domani andrà a Pozzallo. 'Applicheremo la quota 100 per superare la Fornero' assicura il ministro del Lavoro -

Salvini : “Per i clandestini la pacchia è finita - devono fare le valigie e andarsene” : "Per i clandestini è finita la pacchia, devono fare le valigie, con calma, ma se ne devono andare. Sulle Ong stiamo lavorando e ho le mie idee: quello che è certo è che gli Stati devono tornare a fare gli Stati e nessun vice scafista deve attraccare nei porti italiani”, ha dichiarato il neo-ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante un comizio tenuto a Vicenza.Continua a leggere

Salvini : per i clandestini la pacchia è finita : Andrò presto a bussare al ministro dell'Economia perché servono assunzioni - ha continuato Salvini - Si avvicina l'estate e non voglio che sia un'estate di incendi e disastri come la scorso estate. ...

Salvini già domani a Pozzallo : “per gli immigrati clandestini è finita la pacchia” : Matteo Salvini è in modalità campagna elettorale permanente. La sua Lega è data al 28.5% nei sondaggi, appena 3 punti

Migranti - Salvini : “Per clandestini finita pacchia. Ong - no vice scafisti nei porti” : Il secondo giorno da ministro dell’Interno per Matteo Salvini è anche giorno di campagna elettorale. E così in attesa di proseguire il suo tour in Sicilia e con tappa prevista a Pozzallo dove c’è stato uno sbarco di Migranti, in comizio a vicenza per appoggiare il candidarto sindaco Francesco Rucco, lancia la bordata: “Per i clandestini è finita la pacchia, devono fare le valigie, con calma, ma se ne devono andare”. E poi ...