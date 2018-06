Salvini e quel contratto con Putin

Salvini : 'Quello che non c'è nel contratto di governo non si tocca' - : ... Minniti avverte Salvini: 'Respingimenti? I flussi non si possono cancellare' 3 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Famiglie, Franco Grillini: 'Fontana vive nel mondo di qualche secolo fa' 2 ...

Augusto Minzolini : quella telefonata di Draghi a Giorgetti che ha fermato la corsa al voto di Salvini : 'Chi ha bloccato la corsa di Matteo Salvini verso le elezioni?'. Augusto Minzolini, in un post su Twitter svela un retroscena inquietante sulla formazione del governo giallo-verde. Secondo il ...

Un montiano agli Esteri per Salvini e Di Maio : Moavero Milanesi dal Governo tecnico a quello "populista" : Un montiano nel Governo "populista". Più avvezzo ai guanti della diplomazia che ai pugni sbattuti sul tavolo, quella di Enzo Moavero Milanesi è una delle nomine che attirerà più attenzioni sul neonato esecutivo M5S-Lega a guida Giuseppe Conte, dalla gestazione tanto imprevedibile quanto sfibrante. A lui è stata assegnata una delle caselle più importanti per un Governo del "cambiamento" che si propone di ...

Salvini : 'Al governo con quel programma e quella squadra' : Roma, 30 mag. , askanews, 'Quando abbiamo proposto il professor Savona è stato perché era il migliore per fare il ministro dell'Economia. Se Di maio ha cambiato posizione ne parlerò con lui'. Lo ha detto Matteo Salvini a margine del comizio elettorale a Imperia. 'Se ci permettono di lavorare con una squadra e con un …

Guardare il Grande Fratello e capire che il vero reality trash è quello con Di Maio e Salvini : Questa crisi di governo sembra sceneggiata da Barbara D’Urso. Pensateci: lo spread che sale minaccioso; l’eurocrate Oettinger che rilascia interviste in cui dice e non dice che i mercati danno segnali agli italiani su come votare (alludendo al fatto che se fossimo prudenti dovremmo coglierli); Salvi

Governo : Salvini - elezione diretta Capo Stato - tanto fa quel che vuole : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – La Lega “domenica sarà in tutte le piazze italiane per chiedere l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, tanto fa quello che vuole lo stesso e allora tanto vale che lo eleggano i cittadini”. Così Matteo Salvini, da un comizio a Pisa trasmesso in diretta Fb, annuncia una raccolta firme per chiedere l’introduzione del presidenzialismo. L'articolo Governo: Salvini, elezione ...

Governo : Salvini - elezione diretta Capo Stato - tanto fa quel che vuole : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – La Lega “domenica sarà in tutte le piazze italiane per chiedere l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, tanto fa quello che vuole lo stesso e allora tanto vale che lo eleggano i cittadini”. Così Matteo Salvini, da un comizio a Pisa trasmesso in diretta Fb, annuncia una raccolta firme per chiedere l’introduzione del presidenzialismo. L'articolo Governo: Salvini, elezione ...

Quell'idea dei grillini : alle urne alleati di Salvini : A poche ore dalla fine del tentatvo gialloverde, con il professor Conte che si è fatto da parte e il governo M5S-Lega saltato a un passo dall'incarico, si comincia a pensare alle prossime elezioni. Perché una cosa è certa: si tornerà a votare a breve, o subito dopo l'estate, oppure a inizio 2019. Quello che è accaduto nelle ultime settimane, però, potrebbe avere delle ripercussioni in chiave elettorale. Non è escluso che Lega e M5S si presentino ...

Governo - Salvini : “L’Unione Europea ci minaccia - noi faremo l’opposto di quello che dice” : “L’Unione Europea ci minaccia, ma noi siamo stati votati per fare l’esatto opposto di quello che ci ha suggerito, o imposto, con la minaccia”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook da Roma, in riferimento alla manovra correttiva da 10 miliardi necessaria per rispettare le promesse sul deficit. L'articolo Governo, Salvini: “L’Unione Europea ci minaccia, noi faremo ...

Matteo Salvini : "Farò l'opposto di quello che ci dice l'Unione europea" : "L'Europa consiglia o meglio minaccia parlando di una manovra da 10 miliardi. Intendo fare l'opposto di quello che l'Ue ha minacciato ai governanti italiani negli ultimi anni". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Facebook.Salvini poi affronta la questione del professore Paolo Savona candidato a fare il ministro dell'Economia. "Savona è la figura in grado di rimettere l'Italia al centro del dibattito in Europa - ...

Italiani e psicofarmaci - cosa c'è di vero in quello che dice Matteo Salvini : Salvini dice che l'elevato consumo di psicofarmaci sarebbe dovuto a "mancanze di speranza, fiducia, prospettive". Ma lo scenario è più complesso

Italiani e psicofarmaci - cosa c’è di vero in quello che dice Matteo Salvini : (Foto: Getty Images) Sette milioni di Italiani che assumono ogni giorno psicofarmaci per combattere la depressione. Un malato su due che, per di più, considera inutile il trattamento, ritenendo di potersi curare con terapie fai da te. Un aumento del 20% del consumo di antidepressivi in Europa in meno di 5 anni. Sono solo alcuni dei preoccupanti risultati di diversi studi che hanno da poco fotografato lo scenario italiano ed europeo della salute ...

Viaggio nei gazebo della Lega : «Non ci fidiamo del M5S ma Salvini sa quello che fa» : La consultazione degli elettori del Carroccio ha benedetto il governo con i 5 Stelle. Non tutti gli elettori sono favorevoli alla svolta, ma il contratto piace: «È un libro dei sogni». E gli altri del centrodestra avvertono: «I grillini come i vietcong, i leghisti faranno una brutta fine» Gli effetti del contratto sul popolo della Lega: una giornata nei gazebo"

Viaggio nei gazebo della Lega : «Non ci fidiamo del M5S ma Salvini sa quello che fa» : Anche a Largo Goldoni, nel pieno centro di Roma a pochi passi dai palazzi della politica. «Hanno votato in tantissimi» afferma sorridente il militante che si occupa del gazebo, Daniele Maggi, già ...