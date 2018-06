tgcom24.mediaset

: Salvini: business dei migranti clandestini sarà meno conveniente #matteosalvini - MediasetTgcom24 : Salvini: business dei migranti clandestini sarà meno conveniente #matteosalvini - ricpuglisi : Pezzo di @Reuters ripreso dal @nytimes in cui racconto del modo in cui i #NoEuro sono stati tolti dall'ombra da Sal… - 1lupogrigio : RT @IlPrimatoN: Il ministro dell'Interno in Sicilia: 'Faremo in modo che per gli immigrati #clandestini si spendano meno soldi e si perda m… -

(Di domenica 3 giugno 2018) "Domenica in Sicilia: Catania, Pozzallo, Modica. Faremo in modo che per gli immigratisi spendanosoldi e si perdatempo: questovergognoso in Italiasempre...