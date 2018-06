Salvini | ' Basta Sicilia campo profughi d' Europa | stop sbarchi'

Salvini a Catania : 'Basta alla Sicilia campo profughi d'Europa' - : "Non basta piangere sui morti, per salvare le vite bisogna impedire gli sbarchi" ha detto il ministro dell'Interno durante una conferenza stampa col candidato sindaco del centrodestra Pogliese. Più ...

Salvini : continuerò a fare segretario Lega - basta organizzarsi : Roma, , askanews, - Riuscirà a fare ancora il segretario della Lega? "L'ho fatto fino ad adesso, non vedo perché non dovrei farlo domani, basta organizzarsi": così il leader della Lega, ministro dell'...

I sondaggi che hanno convinto Salvini : "Lega forte - ma non abbastanza" : L’ultimo governo della scorsa legislatura, guidato da Paolo Gentiloni, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni lo scorso 24 marzo, ma visto l’attuale stallo politico continua ad oggi a rimanere in carica per svolgere l&rsquo...

Il tweet di Calenda su Salvini con la maglia 'Basta Euro' mentre dice "mai detto basta euro" : Mattinata intensa su Twitter per Carlo Calenda. L'ex ministro dello Sviluppo economico prima annuncia sul social network, di cui è un affezionato utente, la propria candidatura alle prossime politiche, anche se non specifica di che tipo di candidatura si tratterà. Poi scrive un tweet che diventa virale in pochi minuti. Si vede Matteo Salvini sorridente con una maglietta 'basta Euro', un manifesto con lo stesso ...

Matteo Salvini - lo sfogo con i fedelissimi sul veto di Mattarella : 'Basta trattare - andiamo al voto' : La tensione in casa Lega alla vigilia della convocazione di Giuseppe Conte al Quirinale ha spinto Matteo Salvini a convocare i suoi in via Bellerio a Milano per valutare anche l'ipotesi che, fino a ...

Governo - l’appello di Padellaro : “Spero non si torni al voto. Basta polemiche sui social”. Poi avverte il M5s : “Occhio a Salvini” : Antonio Padellaro alla Festa del Fatto Quotidiano in corso al Fuori Orario di Taneto di Gattatico commenta la situazione politica: “Nessuno vuole che le cose si mettano male, che si torni al voto ad ottobre. Sarebbe uno smacco per la democrazia. Se si esce dal vicolo cieco per qualche tempo Di Maio, Salvini, Di Battista eccetera provino a non produrre frastuono di fondo sui social”. Poi avverte: “Il Movimento 5 Stelle deve ...