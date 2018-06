: Ha ragione Minniti su Corriere. L’Italia non può essere l’Ungheria del Mediterraneo. Ministro Salvini sulla riforma… - maumartina : Ha ragione Minniti su Corriere. L’Italia non può essere l’Ungheria del Mediterraneo. Ministro Salvini sulla riforma… - LegaSalvini : La Lega oggi è al 28,5% e nove suoi elettori su dieci voterebbero ancora Salvini! - SkyTG24 : Via al #GovernoLega5S, Matteo #Salvini sul primo dossier che intende aprire: 'La questione immigrazione è ancora ca… -

"Basta alla Sicilia campo profughi d' Europa. Non assisterò senza far nulla asusu", dice il ministro dell'Interno,, a Catania. E aggiunge: "Oggi altriin mare:il Mediterraneo è un cimitero. C'è un unico modo per salvare queste vite: meno gente che parte, più rimpatri". "Pregare e commuoversi non basta", le vite si salvano "impedendo le partenze dei barconi". Poi sul governo precisa: "Tutto ciò che non è scritto nel contratto M5S-Lega non sarà preso in considerazione,così eviteremo di litigare"(Di domenica 3 giugno 2018)