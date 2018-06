Salvini a Tgcom24 | Sui migranti no linea dura ma del buon senso La Sicilia non può

tgcom24.mediaset

: Migranti, il ministro Salvini: 'E' finita la pacchia per i clandestini' - Noiconsalvini : Migranti, il ministro Salvini: 'E' finita la pacchia per i clandestini' - LegaSalvini : Salvini: 'Difesa confini e rimpatri, riprendiamoci il Paese' - LegaSalvini : ++ SALVINI: 'SARÒ MINISTRO DI TUTTI, È UN GOVERNO DI PERSONE PER BENE' ++ -

(Di domenica 3 giugno 2018) Sui"adotteremo unadi" ma "l'Italia e lanon possono essere prese per il capo profughi d'Europa" e "non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteoincontrando i sostenitori a Catania prima di andare a Pozzallo