Salute : arti marziali contro patologie infantili - ‘Rabbi G’ in Italia : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – Un colpo di karate o di judo contro la malattia, specie quando colpisce i più piccoli. E’ l’obiettivo dell’associazione ‘Kids Kicking Cancer’, fondata da Rabbi Elimelech Goldberg, “Rabbi G”, come viene confidenzialmente chiamato, organizzazione che con la sua presenza presso ospedali e strutture extra-ospedaliere, mette a disposizione le conoscenze in materia di arti ...

Salute : arti marziali contro patologie infantili - ‘Rabbi G’ in Italia (2) : (AdnKronos) – Elimelech Goldberg è professore al dipartimento di pediatria della Wayne State University School of Medicine di Detroit, cintura nera nell’arte marziale coreana Choi Kwang Do e rabbino emerito alla Young Israel di Southfield (Michigan) dove ha servito per circa 20 anni. Ha perso una figlia di 2 anni a causa della leucemia e proprio in seguito a questo immenso dolore e nella ricerca di azioni concrete per aiutare chi sta ...

Salute : arti marziali contro patologie infantili - ‘Rabbi G’ in Italia (3) : (AdnKronos) – La visita di Rabbi G in Italia avrà luogo per tutta la prossima settimana. Martedì, a Roma, alle 11 sarà al Policlinico Gemelli, nel pomeriggio all’Umberto I. Mercoledì, alle 18,15, presenzierà a Milano ad una tavola rotonda su “Terapia del dolore attraverso meditazione e respiro” al Memoriale della Shoa, auditorium Nissim, in piazza Edmond J. Safra.Giovedì e venerdì di nuovo nella capitale, rispettivamente ...

Inquinamento : ecco come nuoce alla Salute dei pendolari e cosa dovremmo fare per limitare l’esposizione alle particelle nocive : Ciclisti e pedoni hanno il doppio delle probabilità di respirare e trattenere particelle pericolose nell’apparato respiratorio rispetto agli automobilisti. ecco i risultati di uno studio condotto da un team di ricercatori dell’University of Surrey e della North Carolina State University (NCSU), pubblicato su Nature, per comprendere come 4 tipi di pendolari – ciclisti, automobilisti, pedoni e passeggeri di bus – fossero influenzati da piccole ...

Le nanoparticelle per la medicina spaziale - per la Salute degli astronauti del futuro : Questo post è a cura di Gianni Ciofani, responsabile Smart Bio-Interfaces Lab, IITLo studio delle reazioni del corpo umano nei viaggi nello spazio rappresenta un'opportunità eccezionale per noi scienziati, in quanto consentono da un lato di rispondere a domande biologiche di difficile investigazione sulla terra, dall'altra di aprire una nuova strada per l'osservazione e cura di patologie sconosciute: la "medicina spaziale".Negli ...

Germi - le otto parti del corpo che non dobbiamo toccare con le mani : i rischi per la Salute : Non siamo mai abbastanza consapevoli di quante volte con le mani mettiamo a rischio la nostra salute. Secondo il microbiologo Matthew Lee farebbe meglio a smettere di toccarci, anzi come ha detto in un'intervista al Reader's digest sarebbe meglio evitare il contatto con almeno otto parti del nostro

Salute - retina artificiale e dimissioni in 24h : intervento a Milano : In soli 24 ore è possibile mettere effettuare un impianto di retina artificiale e di essere dimessi dall’ospedale. All’Ospedale San Paolo (ASST Santi Paolo e Carlo) di Milano e’ stata nuovamente utilizzata la tecnica chirurgica per l’impianto di retina artificiale Argus II su un paziente totalmente cieco: un’operazione in anestesia generale che dura da un’ora e mezza alle 2 ore ed il giorno successivo il ...

Salute : il rischio di morte per emorragia aumenta se si ha un particolare gruppo sanguigno : Un team di ricercatori del Tokyo Medical and Dental University Hospital ha analizzato i dati di 901 pazienti giunti nei pronto soccorso del Giappone tra il 2013 e il 2016 e ricoverati in terapia intensiva, scoprendo che il tasso di mortalità per emorragia tra chi aveva il gruppo “0” era del 28% più alto rispetto ad altri gruppi sanguigni.-- “L’emorragia è la principale causa di decesso nei pazienti con una trauma grave, ma gli studi ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Spal in Salute : partita difficilissima» : FIRENZE - Missione settima vittoria di fila per la Fiorentina che domani incrocia la Spal al Franchi. Così Stefano Pioli: "Se sogno di andare in Europa? Io penso alla prossima partita. Pensate alle ...