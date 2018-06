Rugby – Serie A femminile | il Colorno si laurea campione d’Italia | battuto in finale il

Rugby – Serie A femminile - le formazioni di Valsugana e Colorno per la finale a Calvisano : Valsugana Padova e Rugby Colorno si affronteranno nella finale di Calvisano: le formazioni ufficiali Sarà il “Pata Stadium” di Calvisano il teatro della finale di Serie A femminile 2017/18. Sabato 2 giugno alle 19.30 il Rugby Colorno affronterà le campionesse d’Italia in carica del Valsugana Rugby nella partita che assegnerà lo Scudetto numero 34. A dirigere l’ultimo atto del campionato, che sarà trasmesso in diretta su theRugbychannel.it, sarà ...

Rugby – Serie A femminile : Clara Munarini dirigerà la finale tra Valsugana e Colorno : Le assegnazioni arbitrali della finale Scudetto di Serie A femminile Sarà Clara Munarini l’arbitro della finale del Campionato Italiano di Serie A femminile. Il fischietto parmense dirigerà il match che assegnerà per la 34esima volta lo Scudetto. A contendersi il titolo, sabato 2 giugno alle 19.30 al “Pata Stadium” di Calvisano, saranno le campionesse d’Italia in carica del Valsugana Rugby e il Rubgy Colorno. Entrambe provenienti dal Girone 1 ...

Rugby – Dalla Serie A femminile alla Nations Cup : il palinsesto tv del weekend : Il Super Rugby, la finale del campionato di Serie A femminile, la Nations Cup e il Mondiale Under 20: tutti gli eventi di Rugby del weekend Nel palinsesto del prossimo weekend ovale troverà spazio il Super Rugby, la finale del campionato di Serie A femminile, la Nations Cup e il Mondiale Under 20. Si parte venerdì mattina alle 9.35 con Highlanders-Hurricanes, match valido per la sedicesima giornata di Super Rugby che sarà trasmesso in diretta su ...

Rugby – Serie A femminile : Valsugana vs Colorno la finale per il 34° titolo Nazionale : Serie A femminile: la finale è ancora Valsugana contro Colorno: il 34° titolo Nazionale in palio sabato 2 giugno a Calvisano Tutto come nel 2017: saranno ancora il Valsugana Padova Campione d’Italia in carica e il Rugby Colorno a contendersi, sabato 2 giugno al “PataStadium” di Calvisano, lo scudetto femminile. Dopo aver dominato il Girone 1 in stagione regolare le emiliane e le venete si ritroveranno in provincia di Brescia, sabato prossimo, ...

Rugby – Serie A : il titolo al Verona - il Valsugana Padova battuto in finale : Il Verona Rugby si aggiudica il titolo del Campionato Nazionale di Serie A 2017-18 battendo 20-14 il Valsugana Rugby Padova Lo Stadio Mirabello di Reggio Emilia è stato teatro dell’ultimo atto del 2017/18 del campionato nazionale di SerieA con la finale che ha assegnato l’89esimo titolo di Campione d’Italia di categoria tra le due squadre venete che due settimane fa, vincendo le proprie semifinali contro Rugby Lyons e Cus Genova, hanno ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : la finale sarà Colorno-Valsugana. Schiantate Villorba e Bologna : Senza storia le due semifinali del campionato di Serie A di Rugby femminile: il Colorno ha battuto il Villorba per 34-8, mentre il Valsugana, dopo aver asfaltato il Frascati nel barrage, ha riservato lo stesso trattamento al Bologna, dominato a domicilio per 0-71, marcando, una volta di più, la netta differenza tra girone Nord e girone Centro-Sud. Domenica 2 giugno, sul campo neutro di Calvisano, la finale più attesa tra Colorno e Valsugana. In ...

Rugby – Oggi la finale di Serie A tra Verona e Valsugana : la probabile formazione scaligera : Tutto pronto per la finalissima di Serie A di Rugby tra Verona e Valsugana: appuntamento Oggi pomeriggio allo Stadio Comunale Mimrabello di Reggio Emilia L’appuntamento è immancabile. Domenica 27 maggio, ore 17:00, Stadio Comunale Mirabello di Reggio Emilia. Finalissima di Serie A: Verona e Valsugana, ancora una volta una davanti all’altra, per stabilire, nel terzo incontro stagionale, chi sia la regina della Serie A 2017/18. “Sarà uno ...

Rugby – Verona vs Valsugana : le formazioni per la finale di Serie A : Le formazioni di Verona Rugby e Valsugana Rugby Padova per la finale del campionato Nazionale di Serie A 2017-18 A 48 ore dalla sfida finale del campionato nazionale di Serie A, sono state annunciate le formazioni di Verona Rugby e Valsugana Rugby Padova. Le due formazioni venete si contenderanno il titolo di campione d’Italia della categoria nella finale di domenica 27 Maggio allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia alle ore 17. Le due squadre ...

Rugby – Tempo di finali : ecco dove seguire quelle di Guinness PRO14 e Serie A : Guinness PRO14: la finale sabato su Eurosport2. Domenica la finale di Serie A su TheRugbychannel.it Ultimo atto di stagione per il Guinness PRO14 che sabato sera all’Aviva Stadium di Dublino vede gli Scarlets gallesi Campioni in carica difendere il titolo contro gli irlandesi dei Leinster nella Finale 2018. La sfida che conclude la lunga stagione del torneo internazionale a cui l’Italia prende parte dal 2010 sarà trasmessa in diretta alle ore ...

Rugby – Serie A : domenica si gioca la finale che assegna il titolo di campione d’Italia - arbitra Passacantando : Sarà Claudio Passacantando a dirigere la finale che assegna il titolo di campione d’Italia di Serie A 2017/2018 Il fischietto pescarese Claudio Passacantando dirigerà domenica la finale per l’assegnazione del titolo di campione d’Italia di Serie A 2017/18, in programma allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia con inizio alle ore 17.00. In campo Verona Rugby e Valsugana Rugby Padova, società che hanno già conquistato il lasciapassare per il ...

Rugby – Finale Serie A : Verona-Valsugana allo Stadio “Mirabello” di Reggio Emilia : Serie A Rugby: allo Stadio “Mirabello” di Reggio Emilia la Finale tra Verona e Valsugana Tutto pronto a Reggio Emilia per l’atto conclusivo del campionato nazionale di Serie A di Rugby che vedrà affrontarsi le due squadre promosse in Eccellenza, Verona Rugby e Valsugana Rugby, che proprio nella città del Tricolore domenica 27 maggio alle ore 17 si sfideranno per conquistare il titolo di Campione d’Italia di categoria. Teatro della ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : il barrage sorride a Valsugana e Villorba - out Frascati e Montevirginio : Non hanno avuto molta storia i barrage per determinare le ultime due semifinaliste del campionato italiano della Serie A di Rugby femminile: a vincere sono state le squadre classificatesi al secondo ed al terzo posto nel Girone 1, quello Nord per intenderci, che hanno avuto la meglio sulle due squadre del raggruppamento Centro-Sud. Il Valsugana ha dominato il Frascati per 78-7, mentre il Montevirginio ha ceduto al Villorba per 3-45. Si delineano ...

Rugby a 7 – Gp Series di Mosca - la Nazionale Italiana si qualifica ai quarti di finale : La Nazionale Italiana Seven si qualifica a quarti di finale del Grand Prix Series di Mosca, primo torneo stagionale del circuito di Rugby Europe Con il secondo posto nel girone, a pari punti con l’Inghilterra prima classificata, la Nazionale Italiana Seven si qualifica a quarti di finale del Grand Prix Series di Mosca, primo torneo stagionale del circuito di Rugby Europe. Gli Azzurri, nella prima partita di giornata, hanno superato la Spagna ...

Rugby – I dodici convocati azzurri per il Grand Prix Series 7s di Mosca : Italseven: i dodici azzurri per il Grand Prix Series 7s di Mosca Andy Wilk ha scelto ieri sera al termine del raduno romano, i dodici atleti per la tappa inaugurale del Grand Prix Series 7’s di Mosca targato Rugby Europe, in calendario il 19 e 20 maggio. L’Italseven aprirà la competizione affrontando la Spagna alle 9.00 del mattino (le 8.00 in Italia); tre ore dopo scenderà in campo contro il Galles per chiudere alle 14.30 la fase di ...