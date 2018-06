Rugby | l’Italia si prepara al primo test match con il Giappone in programma il 9 giugno

Rugby – Nations Cup 2018 : l’Italia Emergenti lotta ma cede all’Argentina - finisce 19-8 per i sudamericani : L’Italia Emergenti non può nulla contro l’Argentina, i sudamericani si impongono con il punteggio di 19-8 Una buona Italia Emergenti cede all’Argentina XV nella prima giornata della Nations Cup 2018 a Montevideo. Nella capitale uruguaiana gli azzurri, guidati da Pasquale Presutti, affrontano gli avversari a viso aperto e combattono, cedendo nel finale 19-8 (4-0). Giornata fredda, ventosa e piovosa al Carrasco Polo Club, con un ...

Rugby – Nations Cup 2018 - ufficializzato il XV dell’Italia Emergenti che domani affronterà l’Argentina : Sono stati ufficializzati i XV dell’Italia Emergenti che domani affronteranno l’Argentina nella Nations Cup 2018 Pasquale Presutti, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Emergenti, ha ufficializzato la squadra che domani alle 12.30 locali (17.30 in Italia) affronterà l’Argentina XV nel primo match valido per la Nations Cup 2018. Esordio subito duro per gli Azzurri che affronteranno gli argentini al “Carrasco Polo Club” di ...

Rugby – Tour estivo - oggi l’ultimo allenamento in altura per l’Italia : le sensazioni di Ghiraldini : oggi l’ultimo allenamento in altura per l’Italia del Rugby in vista del Tour estivo in Giappone: le sensazioni del tallonatore Ghiraldini, che domani guida gli azzurri contro Yamaha Jubilo a Nagano Ultimo allenamento in altura a Sugadaira per gli Azzurri che domani (ore 14 locali, le 7 in Italia), nella veste di Selezione “Italia XV”, scendono in campo all’U Stadium di Nagano nella prima partita del Tour estivo in Giappone. Di ...

Rugby - Test Match Giugno 2018 : esordio per l’Italia in Giappone con la Yamaha Jubilo : Inizia con un incontro no caps il cammino della nazionale italiana di Rugby nei Test Match di Giugno 2018. Gli azzurri sfidano in terra Giapponese la selezione di casa dello Yamaha Jubilo: a Nagano il calcio d’inizio sarà alle ore 7 italiane di sabato 2 Giugno. Incontro non ufficiale (non valido dunque per statistiche e ranking mondiale) contro la squadra che milita nella massima divisione nazionale, la Top League. “Negli ultimi due anni abbiamo ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : la formazione dell’Italia per la sfida non ufficiale agli Yamaha Jubilo : Conor O’Shea ha comunicato la formazione ufficiale dell’Italia per la sfida di sabato 2 nella mattinata italiana (inizio alle ore 7.00) contro il club nipponico degli Yamaha Jubilo, che andrà in scena a Nagano. Il Test Match non è ufficiale e dunque non verrà conteggiata la presenza in nazionale a quanti prenderanno parte alla sfida. Il CT azzurro sicuramente farà ruotare tutti gli effettivi, in quanto sono previsti cambi liberi ...

Rugby – Tour estivo : l’Italia sfida Yamaha Jubilo - i convocati di O’Shea : O’Shea sceglie i titolari per l’amichevole di Nagano. Sabato la selezione azzurra contro Yamaha Jubilo: cambi liberi Il Tour estivo dell’ItalRugby sul suolo giapponese di appresta a entrare nel vivo sabato 2 giugno a Nagano (ore 14.00 locali, 7.00 in Italia): nello “U Stadium” gli Azzurri affronteranno Yamaha Jubilo, club della massima serie nipponica. Per l’amichevole di preparazione al doppio test contro la Nazionale del Sol ...

Rugby - Mondiali under 20 2018 : l’Italia parte alla grande - Scozia battuta di misura : parte alla grande il percorso della nazionale italiana under 20 di Rugby ai Mondiali di categoria in terra francese. In quel di Beziers gli azzurrini hanno superato in un match rocambolesco dal finale spettacolare per 27-26 la Scozia. Rimonta importante da parte della squadra di Roselli che domenica 3 giugno alle 16.30 contro l’Inghilterra andrà a caccia di un’altra impresa. Il tabellino lo sblocca Chapman con un calcio al 9′, ma ...

Rugby - l’Italia sfiderà l’Irlanda a Chicago! Quattro test-match a novembre - azzurri nel tempio del football : L’Italia di Rugby giocherà ben Quattro test match a novembre, uno in più rispetto agli abituali tre! Alle sfide casalinghe contro Georgia, Australia e Nuova Zelanda si è infatti aggiunto l’incontro del 3 novembre contro l’Irlanda. Gli azzurri sfideranno i vincitori del Sei Naioni al Soldier Field di Chicago (USA): trasferta di lusso per Sergio Parisse e compagni che giocheranno in un impianto simbolo del football americano dove ...

Rugby : per l’Italia in autunno un quarto test-match a Chicago : Il 3 novembre la Nazionale italiana debutta al soldier field con l’Irlanda per il quarto test-match a Chicago La stagione 2018/19 della Nazionale Italiana Rugby prenderà il via sabato 3 novembre al Soldier Field di Chicago, storico campo di casa della franchigia di NFL dei Bears, con un test-match che metterà di fronte gli Azzurri di Conor O’Shea all’Irlanda, dominatrice del NatWest 6 Nazioni 2018. Il test che segnerà il debutto stagionale ...

Rugby : l’Italia affronterà la Francia il 30 agosto 2019 nel terzo test match in vista dei Mondiali : Sarà dunque la Francia una delle rivali della Nazionale Italiana di Rugby nell’estate del 2019, in vista dei Mondiali in Giappone, il cui calcio d’avvio sarà dato il 20 settembre. Il match è stato fissato il 30 agosto del prossimo anno, per l’esattezza. Il programma di avvicinamento della selezione nostrana prevede 4 test match prima di arrivare nella fase a gironi della rassegna iridata. Si tratta di tre incontri esterni (10, ...

Rugby - i convocati dell’Italia per il tour estivo : assente Parisse - tornano Campagnaro e Morisi. Doppia sfida al Giappone : Conor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha diramato le convocazioni per il tour estivo. Trentuno azzurri sono stati chiamati agli ordini in vista del doppio test-match contro il Giappone (9 giugno a Oita e 16 giugno a Kobe) nel Paese che ospiterà i Mondiali del prossimo anno. I ragazzi si avvicineranno alla Doppia sfida contro la Nazionale del Sol Levante affrontando lo Yamaha Jubilo, un club della massima divisione nipponica ...