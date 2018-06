Rugby – Coppa Italia Femminile | il Trofeo Rebecca Braglia al Parabiagio

sportfair

(Di domenica 3 giugno 2018): ilvince ilintitolato aIlParabiago vince laSenioresintitolata da quest’anno alla memoria di. La squadra milanese ha battuto 21-0 il Montebelluna e ha ricevuto ilda Giuliano, padre della giovane rugbista scomparsa il mese scorso. Il Villorba si aggiudica il “Interregionale Under 16” battendo in finale 28-7 il Rivoli. Due giorni densi dia Calvisano dove presso gli impianti “San Michele” sono scese in campo 650 atlete provenienti da tutta. Oltre 40 le squadre impegnate in un weekend in cui il movimento rugbisticoha vissuto il momento conclusivo della propria stagione con l’assegnazione dello Scudetto numero 34 vinto dalColorno per 29-20 – davanti a oltre 3.000 spettatori – contro le campionesse d’in carica del ...