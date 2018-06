Rugby a 7 | il Benetton non lascia scampo agli avversari | i biancoverdi vincono

Rugby – E’ ufficiale : il giovane Marco Zanon al Benetton : Il Benetton Rugby è lieto di rendere ufficiale l’arrivo in biancoverde del giovane atleta Marco Zanon proveniente dal Mogliano Rugby Centro fisico e veloce classe 1997, è un prodotto del vivaio del Rugby Bassano 1976. Arrivato in Ghirada già in U16 nella stagione 2012/2013, ha poi disputato anche l’annata successiva con la maglia dei Leoni biancoverdi U18 prima di passare all’Accademia Zonale di Mogliano. Nel giugno del 2015 con il Mogliano ...

Rugby – Il Benetton annuncia l’ingaggio di Giuseppe Di Stefano : Altro rinforzo in casa Benetton Rugby: dalle Fiamme Oro arriva la prima linea Giuseppe Di Stefano Dopo l’arrivo di Derrick Appiah annunciato la scorsa settimana, Benetton Rugby è lieta di comunicare l’innesto in rosa di un’altra prima linea che risponde al nome di Giuseppe Di Stefano. Pilone destro nato ad Udine il 18 marzo 1989, pesa 126 kg ed è alto 192 cm. Cresciuto rugbisticamente nei Wasps di Castellammare di Stabia, dal 2012/2013 ha ...

Rugby – Colpo di mercato per il Benetton : in arrivo il pilone Derrick Appiah : Benetton Rugby è lieto di annunciare il secondo rinforzo in vista della prossima stagione sportiva, si tratta del pilone modenese Derrick Appiah Classe 1994, 118 kg x 185 cm, comincia a giocare nel Modena Junior Rugby club in cui trascorre tre stagioni, prima di essere selezionato dall’Accademia di Parma dove rimane sino a 16 anni. Successivamente passa per due stagioni, dal 2013 al 2015, al Mogliano Rugby collezionando le prime presenze in ...

Rugby – Il Benetton ha ingaggiato il trequarto Iliesa Ratuva Tavuyara : Iliesa Ratuva Tavuyara è un nuovo giocatore del Benetton Rugby Benetton Rugby è lieto di ufficializzare l’arrivo in biancoverde di Iliesa Ratuva Tavuyara, trequarti proveniente da Waikato. Figiano in possesso anche del passaporto neozelandese, è nato a Sigatoka (Fiji) il 27 giugno 1990, pesa 100 kg ed è alto 186 cm. Ala in grado di ricoprire anche il ruolo di centro ha tra le caratteristiche principali la prestanza fisica unita ad una forte ...

Rugby – Campionato U16 - la Benetton Treviso vince il ”Trofeo Mario Lodigiani” : Allo Stadio “Zaffanella” di Viadana nella finale del Campionato Italiano U16 la Benetton Treviso supera 14-0 l’U.S. Firenze Rugby 1931 conquistando il “Trofeo Mario Lodigiani 2018” Una partita dai due volti: un primo tempo in cui il Firenze ha mantenuto continuità e possesso palla pur essendo poco concreto in fase offensiva con le squadre che vanno all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa è salita in cattedra la squadra guidata da Borghetto che ...

Rugby – Il Benetton saluta gli atleti che lasciano il club biancoverde : Il Benetton Rugby saluta i Leoni che lasciano il club biancoverde In vista dell’ufficializzazione dei volti nuovi che la prossima stagione faranno parte della rosa a disposizione di coach Crowley, il Benetton Rugby desidera ringraziare ed augurare il meglio agli atleti che si apprestano a lasciare il club: Francesco Minto (terza linea, 8 stagioni, 110 caps, 25 punti) Matteo Zanusso (pilone, 4 stagioni, 71 caps, 5 punti) Marty Banks (mediano ...

Rugby – Il Benetton prolunga i contratti del ds Pavanello e del team manager Ceccato : Benetton Rugby è lieto di comunicare la definizione dello staff manageriale annunciando i prolungamenti di contratto del direttore sportivo Antonio Pavanello e del team manager Enrico Ceccato sino al 30 giugno 2020 Nato ad Agordo il 13 ottobre 1982, Pavanello nella sua carriera ha vestito le maglie del Rugby Rovigo e del Benetton Rugby. Storico capitano per ben 6 delle 10 stagioni trascorse da Leone, Antonio ha indossato 224 volte la maglia ...

Rugby - Pro14 2018 : Benetton-Zebre 17-22. Emozionante ultimo derby stagionale tra le franchigie italiane : Le due franchigie italiane regalano emozioni e spettacolo nell’ultimo derby stagionale, andato in scena a Monigo, valido per la 21ma ed ultima giornata del Pro14 di Rugby: le Zebre si impongono per 17-22 in casa Benetton in una sfida nella quale le due formazioni non avevano più ambizioni di classifica. Nel primo tempo dopo una fase iniziale di studio, a passare per primo in vantaggio è Treviso, che va in meta con Sgarbi al 23′, e ...

Rugby - Pro14 2018 : le formazioni ufficiali del derby tra Benetton Treviso e Zebre : Domani alle ore 18.00 a Monigo andrà in scena, per l’ultima giornata del Pro14 di Rugby, il derby tra Benetton Treviso e Zebre. Non ci sono particolari velleità per le due formazioni, in quanto i trevigiani non possono più ambire ad un piazzamento valido per la qualificazione alla prossima Champions Cup, mentre per le Zebre sarà difficile evitare l’ultimo posto nella propria conference. Oggi, come da tradizione, i due club hanno ...

Rugby : Benetton super - batte il Leinster : ANSA, - DUBLINO, 15 APR - Grande impresa del Benetton Treviso, che è andato a vincere per 17-15 alla Rds Arena di Dublino, campo dei pluricampioni d'Europa del Leinster, in una partita del Guinness ...

