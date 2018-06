Roma | oggi musei civici gratis per i residenti | tante mostre ed eventi

meteoweb.eu

(Di domenica 3 giugno 2018) Come ogni prima domenica del mese anche il 3 giugno l’ingresso aidiCapitale, con lein corso e le iniziative ad hoc, è gratuito per ie nella Città Metropolitana. Apertura gratuita anche per il vasto complesso archeologico, unico al mondo, costituito dai Fori Imperiali e dal Forono. La giornata è promossa daCapitale (Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali) con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. E’ l’occasione per visitarele collezioni permanenti deie letemporanee. Tra queste I Papi dei Concili dell’era moderna. Arte, Storia, Religiosità e Cultura aiCapitolini, la mostra su Traiano agli omonimi Mercati (Museo dei Fori Imperiali) per i 1.900 anni dalla morte dell’optimus princeps (Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa) e, negli spazi ampliati ...