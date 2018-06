Roma | la Dolce Vita di Elena Morali | balli scatenati fino all' alba in via Veneto

Petagna a New York - la vacanza (Romantica) del calciatore insieme alla dolce fidanzata Michelly Sander [VIDEO] : Andrea Petagna è volato a New York, il calciatore si concede una vacanza insieme alla fidanzata Michelly Sander Andrea Petagna sta trascorrendo una vacanza a New York con la fidanzata Michelly Sander. La bellissima modella ed il calciatore dell’Atalanta sono volati oltreoceano nella Grande Mela dopo la fine del campionato ed in attesa di prolungare le loro vacanze in una meta estiva. I due innamorati si immortalano nelle varie tappe della ...

Roma - gazebo del Café Veneto demolito sulla via della «Dolce vita» : era moroso da più di vent'anni : cominciata mercoledì 9 la demolizione dei dehors del Café Veneto. Terzo caso - dopo il Caffé Strega e il Café de Paris - di occupazione di suolo pubblico ritenuta abusiva dal I Municipio. Adesso, dopo ...

Christa - uccisa a coltellate a 23 anni nella Roma della ‘dolce vita’ : Un pomeriggio di maggio del '63, Christa Wanninger, giovane aspirante attrice tedesca, viene ammazzata a coltellate. Il delitto va in scena in pieno giorno sul pianerottolo di un palazzo dell'elegante via Veneto, a Roma. Nelle retrovie del mondo di Cinecittà, tra promesse mai mantenute di successo, ricatti sentimentali e scandali, la polizia cerca l'assassino della bella Christa. E si imbatte in un complotto nazionale.Continua a leggere

Christa - uccisa a coltellate a 23 anni nella Roma della ‘dolce vita’ : Christa, uccisa a coltellate a 23 anni nella Roma della ‘dolce vita’ Un pomeriggio di maggio del ’63, Christa Wanninger, giovane aspirante attrice tedesca, viene ammazzata a coltellate. Il delitto va in scena in pieno giorno sul pianerottolo di un palazzo dell’elegante via Veneto, a Roma. Nelle retrovie del mondo di Cinecittà, tra promesse mai […]

Levain - la migliore pasticceria di Roma (e la ricetta del dolce al té matcha) : Cosa ci fa una boulangerie – pâtisserie francese, nel cuore di Trastevere, guidata da un pasticcere pugliese con altisonanti esperienze alle spalle? Vince la tappa Romana del nuovo programma Best Bakery Italia in onda proprio in questi giorni sul canale TV8, guadagnandosi il titolo di migliore pasticceria della Capitale. Le Levain – in italiano, lievito madre – è la scommessa, perfettamente vinta e riuscita di Giuseppe ...