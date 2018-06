Roma | incidente a Ponte Marconi | in 3 sullo scooter Morto 19enne dopo scontro con auto

Roma - incidente a Tor Bella Monaca : morto 34enne/ Ultime notizie : schianto in moto sulla rampa del Gra : incidente stradale a Roma, Tor Bella Monaca: morto 34enne centauro, schianto in moto sulla rampa del Gra. Le Ultime notizie, la dinamica dello scontro 24ore dopo la tragedia su Via Appia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 11:23:00 GMT)

Incidente in viale Legioni Romane - scontro auto quadriciclo : muore donna : Milano, 30 maggio 2018 - Una donna di 42 anni è morta stamani in seguito alle ferite riportate in un Incidente stradale avvenuto nella notte, poco dopo l'1, in viale Legioni Romane a Milano. Secondo ...

Roma : Traffico intenso per incidente su Via Cristoforo Colombo : Roma – Traffico congestionato sull’intero anello del Grande Raccordo Anulare. In carreggiata interna ci sono code a tratti dalla Flaminia alla Roma-Fiumicino; in esterna, invece, dalla Prenestina alla Pontina. Congestionato anche il Tratto urbano della A24, 3 km di code da Tor Cervara alla Tangenziale est, in direzione del centro. Code di 1 Km sulla Diramazione Roma sud da Torrenova al Raccordo per difficoltà di immissione. Incolonnamenti ...

Roma : Incidente moto-bus - un codice rosso : Roma – Altro Incidente stradale nella Capitale dopo quello che è costato la vita ad un giovane centauro. Anche in questo caso l’episodio si è verificato nella notte. Il bilancio è di due feriti, uno in codice rosso e l’altro in codice giallo. L’Incidente si verificato la scorsa notte in via Pilsudski all’altezza di via Guidubaldo del Monte. I feriti erano a bordo di una moto che si e’ scontrata con un bus ...

Roma : Incidente stradale a Boccea - muore centauro : Roma – Tragedia nella Capitale. Incidente mortale nella notte a Roma. Nello scontro tra un’auto e una moto a perdere la e’ stato un ragazzo di 28 anni. E’ accaduto alle 00.30, in zona Boccea, in via Casale di San Pio V. Sono intervenuti sul posto i gruppi Aurelio, Monteverde e Monte Mario della Polizia di Roma Capitale. La salma e’ stata trasportata al Policlinico Gemelli. Naturalmente, come molto spesso accade in ...

Roma. Incidente in via Boccea : morto Salvador Roaldo Bernardo - ferito tassista Romano : E’ di un morto e un ferito grave il bilancio di un Incidente stradale avvenuto in via Boccea all’altezza del

INCIDENTE STRADALE A Roma/ Morto motociclista 31enne in Galleria Giovanni XXIII : grave 16enne a Bologna : ROMA, INCIDENTE STRADALE in Galleria Giovanni XIII: 31enne Morto sul colpo dopo impatto con carreggiata. A Bologna, 16enne sbalzato da scooter: è grave ricoverato in ospedale(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:28:00 GMT)

Roma - incidente all'uscita della galleria : morto un ragazzo di 31 anni : incidente mortale questa mattina all'alba a Roma, all'uscita della galleria Giovanni XXIII, in direzione dello Stadio Olimpico. Un ragazzo di 31 anni, originario di Rieti, è morto sul colpo. La sua salma è stata trasportata...

Roma - auto prende fuoco sul Gra : traffico paralizzato anche per altro incidente : Momenti di paura su Gra. Un'auto ha preso fuoco in mezzo alla strada: l'automobilista è salvo per miracolo. traffico in tilt anche per un altro incidente. 'Sul Grande Raccordo Anulare disagi sull'...

Incidente Roma - auto contro un muro : morto 19enne/ Velletri - gravissima la fidanzatina di 16 anni : Un ragazzo di 19 anni è morto mentre la fidanzata di 16 anni si trova in condizioni gravissime in ospedale, dopo che la vettura guidata dal giovane si è schiantata ieri notte contro un muro(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 13:03:00 GMT)

Roma : Incidente con lo scooter - muore 40enne : Roma – Tragedia nella Capitale, dove si registra un’altra vittima della strada. L’Incidente mortale è avvenuto questa mattina in via Tuscolana. Nella fatttispecie si è trattato di uno scontro tra uno scooter e un autocarro. A perdere la vita è stato un uomo di 40 anni che era al volante del motociclo. È intervenuta sul posto la Polizia di Roma Capitale. Naturalmente, come spesso accade in queste situazioni, con il passare del ...

Roma. Incidente in via di Lunghezzina morto Andrea Giusti : Un centauro romano di 48 anni è morto nell’impatto tra due auto e una moto avvenuto in via di Lunghezzina,

Roma : Incidente tra auto e moto - morto il centauro : Roma – Non ce l’ha fatta. È morto il 48enne che ieri pomeriggio a Roma, alla guida di una moto, e’ rimasto coinvolto in un Incidente stradale con due auto in via di Lunghezzina all’altezza dello svincolo della A24. I conducenti delle due auto sono stati medicati in codice verde al Policlinico di Tor Vergata. La dinamica dell’accaduto e’ al vaglio del gruppo Torri della Polizia locale ...

Roma : Incidente frontale a Via Braccianese - un codice rosso : Roma – Scontro frontale sulla via Braccianense. E’ avvenuto ieri sera alle 20.10. Il bilancio è di un codice rosso e cinque codici gialli. Coinvolte nell’Incidente due auto. Ad avere la peggio tra i passeggeri e’ stata una donna, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bracciano. Tra i feriti in codice giallo anche un bambino di 6 anni. Al vaglio la dinamica dell’accaduto. È intervenuta per i rilievi la ...