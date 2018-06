Roma In tre in moto su ponte Marconi | 1 morto e 2 feriti

Roma - in tre su scooter contro auto : morto 19enne : Roma, 3 giu. (Adnkronos) – Gravissimo incidente, nelle prime ore della mattina, su ponte Marconi all’altezza di piazza Righi a Roma. Un ragazzo di circa 19 anni è morto e altri due ragazzi sono rimasti gravemente feriti. Da una prima ricostruzione i tre giovani viaggiavano su uno scooter, un Sh125, che si è scontrato con un’auto. Il 19enne che guidava lo scooter è morto, gli altri due sono stati trasportati in codice rosso in ...

Roma. Al via il 27 giugno la nuova stagione del Silvano Toti Globe Theatre : Start il 27 giugno per la nuova stagione del Silvano Toti Globe Theatre, unico teatro elisabettiano d’Italia, costruito secondo il

MANIFESTAZIONE M5S A Roma/ Diretta streaming video - Grillo suona la campanella : "Il nuovo mondo è arrivato" : MANIFESTAZIONE M5s a ROMA oggi, 2 giugno 2018. Anche Beppe Grillo in piazza: da mobilitazione #IlMioVotoConta a festa governo. Le ultime notizie sull'evento pentastellato(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 22:36:00 GMT)

Roma, fascetta stretta intorno al collo: gravissima bimba 3 anni

Roma - Aida Nizar del Grande Fratello entra dentro la Fontana di Trevi : multa da 450 euro. E ai vigili : “Io lavoro nella tv” : Una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, la Aida Nizar, è stata multata dagli agenti della polizia municipale di Roma per essere entrata nella Fontana di Trevi. La spagnola dopo essersi bagnata la testa con dell’acqua minerale, si era immersa nella Fontana, girando una sorta di videospot dell’ultima puntata della trasmissione condotta da Barbara d’Urso. Peccato che le immagini siano arrivate prima ...

Juve - idea Romagnoli. Per Benatia è asta a tre : Cresce, e si sviluppa, sempre di più la voce inerente a un addio di Medhi Benatia: il capitano del Marocco - a meno di accelerazioni importanti - giocherà il Mondiale in Russia e poi dirà addio alla ...

Spago stretto intorno al collo : grave bimba di 3 anni a Roma : Una bimba di 3 anni è stata trovata in gravissime condizioni ieri sera in un appartamento in zona San Giovanni a Roma. La piccola era cianotica e aveva una fascetta intorno al collo: trasportata al San Giovanni è stata poi trasferita al Bambino Gesù dove è stata ricoverata in terapia intensiva. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato San Giovanni e della Squadra Mobile di Roma. Dalle primissime informazioni sembrerebbe che la ...

Roma. Rubavano nelle palestre - 2 arresti : Roma. Rubavano nelle palestre, 2 arresti – Aderivano alle offerte per usufruire di giorni di prova nelle più esclusive palestre di Roma, esibendo un documento falso per non essere rintracciati. Una volta conquistata la fiducia dei gestori, mostravano la loro più totale soddisfazione circa le attività e la struttura, confermando la loro presenza anche nelle sedute successive. Raggiunta la palestra in ore di punta, si recavano negli ...

