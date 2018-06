Roma | in 3 sullo scooter contro un' auto | morto 18enne | gravi gli altri due giovani

Roma - incidente a Ponte Marconi : in 3 sullo scooter/ Morto 19enne dopo scontro con auto - gravi gli altri due : Roma, incidente a Ponte Marconi: in 3 sullo scooter. Morto 19enne dopo scontro con auto, gravi gli altri due ragazzi che erano con lui. La moto si è scontrata con un'automobile(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 11:23:00 GMT)

Roland Garros – Pliskova ritorna sullo sfogo di Roma : “la mia rabbia? Positiva per il marketing” : Karolina Pliskova è tornata a parlare del recente sfogo che l’ha vista protagonista durante gli Internazionali d’Italia: la tennista ceca ha dichiarato che il suo ‘sfogo’ ha avuto effetti positivi nel marketing Durante una recente conferenza stampa tenuta a Parigi, Karolina Pliskova è tornata a parlare del clamoroso episodio che l’ha vista protagonista a Roma. La tennista ceca ha perso la calma dopo il ko al primo ...

Roma pigliatutto : i giallorossi chiudono sullo scalino più basso del podio : As Roma: finisce al 3° posto la stagione della Roma La Roma sbanca il Mapei Stadium di Reggio Emilia per 1-0 e chiude il suo campionato sul gradino più basso del podio. Contro il Sassuolo basta un tiro cross di Manolas goffamente deviato da Pegolo per portare a casa il risultato. Anche l’ultimo obiettivo rimasto ai ragazzi di Di Francesco è stato raggiunto, consentendo ai giallorossi di terminare la propria graduatoria a quota 77 punti. As ...

LEVEL UP : la developer conference internazionale sullo sviluppo dei videogiochi arriva a Roma : Un giro d'affari di un miliardo e mezzo, con un incremento del 50% rispetto all'anno precedente. Moltissimi gli italiani che lavorano con successo in questo settore, traendo ispirazione dall'industria musicale, dall'archeologia e non solo: tutto il mondo dei videogiochi si riunisce dal 4 al 6 maggio per LEVEL UP, la developer conference internazionale sullo sviluppo dei video games, che arriva a Roma, nei Cinecittà Studios, all'interno del Rome ...

Liverpool - indagine anche sullo striscione pro De Santis dei tifosi della Roma : 'DDS con noi'. È uno striscione esposto da tifosi giallorossi durante la semifinale contro il Liverpool nello stadio di Anfield che inneggia a Daniele De Santis, condannato per la morte del tifoso ...