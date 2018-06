Roma | il 7 giugno parte la campagna abbonamenti

"Letterature". Festival Internazionale di Roma - 7 giugno : ... presentazioni e dibattiti e con la nuova sezione Letterature Off che, nei weekend fino al 23 giugno , divulgherà i temi del Festival attraverso concerti, spettacoli, letture, laboratori per bambini, ...

Roma . Al via il 27 giugno la nuova stagione del Silvano Toti Globe Theatre : Start il 27 giugno per la nuova stagione del Silvano Toti Globe Theatre , unico teatro elisabettiano d’Italia, costruito secondo il

Giugno a tutta birra - natura e musica : feste e festival da Bologna a Roma : Giugno da godere fra sorsi di birra, mercati contadini e note barocche. Ecco le proposte per inaugurare il "mese dell'estate" in modo spumeggiante. Da oggi fino a domenica 3 Giugno a Borgorose, in provincia di Rieti, torna il "birra del Borgo Day", il grande appuntamento "en plein air" dedicato a birra, gastronomia, arte, musica e socialità nato per veicolare una nuova idea di birra.Eccellenze, novità, ospiti e anteprime sono, ...