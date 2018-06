Roma | Florenzi può rinnovare | Nainggolan resta?

Roma - il caro rinnovi : Monchi lavora sui contratti di Alisson e Florenzi - Pellegrini smania : Quattro volti in attesa di rinnovo. Alisson, Florenzi, Di Francesco e Pellegrini: storie diverse con l'augurio che l'epilogo sia il medesimo. Ossia, rinnovare , o prolungare, con la Roma. Se quello ...

Calciomercato Roma - Monchi allo scoperto : Alisson - Dzeko ed il “giallo” Florenzi : Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato delle possibili mosse di Calciomercato che coinvolgeranno il club giallorosso “Alisson? Se partisse dovrei tornare a giocare io in porta: è più facile che resti lui”. Il direttore sportivo della Roma, Monchi, risponde con una battuta a chi gli chiede se Alisson resterà in giallorosso anche per il prossimo anno. In occasione della cerimonia di consegna dei Premi Ussi Roma, in scena ...

Sassuolo-Roma - le pagelle : ok Skorupski e Manolas. Florenzi e Fazio pigri : La Roma vince 1 a 0 contro il Sassuolo nell'ultima giornata di Serie A . La partita del Mapei Stadium, seppur non bellissima, è piacevole. Prima dell'intervallo Kostas Manolas, con la deviazione ...

Roma - si lavora ai rinnovi di Alisson e Florenzi : per il portiere pronti oltre 3 milioni e mezzo a stagione : ... in Italia e all'estero: dagli Usa al Brasile, passando per Israele, in tutto il mondo i Romanisti hanno viaggiato con la sua voce. Basterà però questo a legarlo alla Roma per sempre come successo a ...

Roma - Baldissoni : 'Pallotta? Forse gli è scappata qualche parolina di troppo. Su Alisson - Florenzi e Di Francesco...' : Il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni ha concesso un'intervista a Sky Sport , nella quale ha toccato anche diversi argomenti legati al mercato: 'Il 30 giugno chiude l'anno fiscale e bisogna essere in regola con i numeri. Come detto tante volte, anticipare delle cessioni ...

Pagelle LIVE Roma-Liverpool in DIRETTA : 1-2. Nainggolan e Florenzi sbagliano - il Liverpool non perdona : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ROMA-LIVERPOOL Bentrovati alle Pagelle LIVE di Roma-LIVErpool, semifinale di ritorno della Champions League 2018 (ore 20.45 allo Stadio Olimpico). Dopo il 2-5 subito ad Anfield all’andata, i giallorossi sono chiamati alla seconda impresa consecutiva, dopo aver eliminato il Barcellona di Messi con uno storico 3-0 casalingo. Questa volta, tuttavia, non sarà facile ripetersi contro il temibile ...

Garcia : 'Buon risultato ma restiamo umili. Sarr come Florenzi. Roma - con il Liverpool rimonta possibile. Su Salah...' : Rudi Garcia , tecnico del Marsiglia , ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la gara vinta contro il Salisburgo : 'I nostri tifosi sono fantastici, quando ci sono 65mila tifosi al Velodrome è difficile anche per gli avversari. Sono contento, si tratta di un buon ...

Roma - De Rossi : 'Abbiamo il dovere di provarci'. Florenzi : 'Non ci hanno ucciso' : LIVERPOOL - Un'altra serata complicata per la Roma dopo gli 'schiaffi' del Camp Nou. Anche se stavolta la sensazione è stata quella di una squadra nettamente inferiore al Liverpool , a tratti ...

Roma - Florenzi : 'Non siamo in semifinale per caso. Vogliamo grande risultato' : Alessandro Florenzi , esterno della Roma , ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della partita contro il Liverpool, semifinale d'andata di Champions League. Queste le sue dichiarazioni: 'Ricordiamoci sempre che è una partita di calcio. Veniamo qui con disponibilità e ...

Florenzi : "Serata speciale per un Romano - può essere l'inizio di una grande storia" : Florenzi A ROMA TV Cosa provi? Sensazioni positive, è un bellissimo stadio, sarà una bellissima partita di calcio e un gradissimo spettacolo per tutto il mondo. Siamo qui e vogliamo godercela fino in ...

Adrenalina Roma : lite Dzeko-Florenzi al termine del match col Genoa : Adrenalina Roma: lite Dzeko-Florenzi al termine del match col Genoa Sarà che, come ha detto Di Francesco in conferenza, quest’anno non ha mai riposato. Sarà che passa le partite a battersi come un leone e a caricarsi la Roma sulle sue spalle possenti. Fatto sta che al termine del match col Genoa Edin Dzeko aveva […]

Roma-Genoa - Dzeko s’infuria con Florenzi : “Passami sta palla…”(VIDEO) : Roma-Genoa, Dzeko- Una lite verbale interrotta solamente dal buonsenso della vittoria. Durante il match di ieri sera tra Roma e Genoa, terminato 2-1 in favore dei giallorossi, Dzeko non le ha mandate a dire a Florenzi. Il terzino giallorosso è stato mandato letteralmente a quel paese dal suo compagno di squadra dopo un mancato assist. […] L'articolo Roma-Genoa, Dzeko s’infuria con Florenzi: “Passami sta ...

Roma - nessuna tensione Florenzi-Dzeko : tutti uniti verso il doppio obiettivo Champions : La Roma sta attraversando un momento veramente entusiasmante, nelle ultime ore si è parlato però di un momento di tensione tra Florenzi e Dzeko durante la partita contro il Genoa ma non si può parlare di caso. Il pensiero della squadra giallorossa è rivolto inevitabilmente al doppio confronto di Champions League contro il Liverpool, la squadra di Di Francesco ha tutte le carte in regola per raggiungere la finale. Ed anche in campionato bisogna ...