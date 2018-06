Roma | festa tra gladiatori e legionari aspettando il ritorno di Russell Crowe

Festa M5S a Roma . Grillo : arriva mondo nuovo. Di Maio : Stato siamo noi | : In migliaia in piazza Bocca della Verità. Il vicepremier presenta i ministri: "Non dovremo perdere il contatto con le piazze". Il fondatore del Movimento ricorda Casaleggio

