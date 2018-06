Roma | fa bagno in lago Castel Gandolfo e non riemerge | ricerche

Roma - fa il bagno nel lago di Castelgandolfo e scompare : ricerche dei Vigili del Fuoco : Dalle 18.30 circa, squadre del Comando di Roma stanno intervenendo nel Comune di Castel Gandolfo, per la ricerca di una persona che stava effettuando un bagno al centro del lago di Castel Gandolfo. L’uomo, dopo aver lasciato il pattino per una nuotata, non è più riemerso. Sul posto una Squadra VVF, Sommozzatori VVF Sierra 1e l’Elicottero VVF Drago 57. Il personale VVF, prontamente intervenuto, ha iniziato le operazioni ricerca del ...