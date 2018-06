Roma | ai Fori Imperiali Sos per il pianeta | l' installazione artistica per salvare la

Roma. Barbara Foria : il piacere è tutto nostro! : Fino a domenica 3 giugno la Sala Umberto ospiterà “Il piacere è tutto mio! …ma anche un po’ vostro” Spettacolo

Roma - 2 giugno : 400 sindaci apriranno la parata ai Fori. E domani Pappano dirige concerto Repubblica al Quirinale : 'Uniti per il Paese': lo slogan scelto per la parata militare del 2 giugno - Festa della Repubblica - sembra quasi un appello, in giorni segnati dall'esasperazione delle divisioni e delle ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di oggi a Roma : tutti i monumenti e le bellezze che verranno affiancati. Tra i Fori Imperiali e i Colossei : Le difficoltà altimetriche sono passate, il fascino delle salite e delle grandi montagne è ormai alle spalle, il Giro d’Italia 2018 si avvia alla conclusione e lo farà con una indimenticabile passerella a Roma. Nella Città Eterna si chiude la 101^ edizione della Corsa Rosa, arriviamo al capolinea di tre settimane davvero spettacolari ed emozionanti dove è successo davvero di tutto tra crisi, attacchi, azioni memorabili. Chris Froome arriva ...

Giro : epilogo a Roma - passerella ai Fori Imperiali : Il Giro d'Italia di ciclismo chiuderà una specie di 'cerchio mistico' che si era aperto a Gerusalemme il 4 maggio scorso, con la disputa della cronometro individuale. La 101/a edizione, che si può ...

“Viaggi nell’antica Roma” : ai Fori dal 21 aprile l’archeologia sotto le stelle di Piero Angela : Il 21 aprile torna a vivere la storia del Foro di Cesare e di Augusto con “Viaggi nell’antica Roma”, gli straordinari spettacoli che hanno già affascinato oltre 520 mila persone. I due progetti, a cui sarà possibile assistere ogni sera fino all’11 novembre 2018, sono promossi da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e prodotti da Zètema Progetto Cultura. L’ideazione e la cura sono ...

Derby - Roma modulo Barca - allenando l'euforia : La tentazione è grande. Come la consapevolezza che una mossa del genere porterebbe Roma e Lazio a giocare , quasi, a specchio. Sì, perché anche ieri Di Francesco ha provato per l'intera seduta di ...

Roma - euforia post Barça : 'Tra 9 mesi venderemo tante tutine' : La sbornia post Barcellona nella capitale, sponda giallorossa, non è ancora finita. In città non si placa l'euforia per un'impresa storica e per un ritorno in semifinale che non accadeva da 34 anni. ...

Maratona Roma - in 11.730 hanno tagliato il traguardo ai Fori : Maratona Roma, in 11.730 hanno tagliato il traguardo ai Fori Il più anziano in corsa ha 89 anni Roma. “Oggi alla 24esima edizione della Acea Maratona di Roma. Almeno 14mila i runner iscritti provenienti da 131 nazioni. Tanti anche i cittadini e turisti che hanno preso parte alla Fun Run, la 5 km con partenza in Via dei Fori Imperiali e arrivo all’interno del Circo Massimo”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia ...

Partita dai Fori Imperiali la 24ª Maratona di Roma : E’ Partita da via dei Fori Imperiali la 24ª Maratona di Roma. Partenza e arrivo sono entrambe all’altezza del Foro di Traiano-Campidoglio: la partenza in direzione di Piazza Venezia, via del Teatro Marcello, l’arrivo invece da via IV Novembre-Piazza Venezia, dunque fronte Colosseo. Il tracciato contempla 70 cambi di direzione (nessuna curva a gomito) e circa 7 chilometri di sampietrini. Il percorso tocca quasi tutti i punti più importanti ...

Roma - maratona partita da Fori Imperiali : 8.54 La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha dato il via dai Fori Imperiali alla 24esima maratona di Roma, con 14.100 iscritti, 7.670 italiani e 6.430 di 130nazioni dei 5 continenti.Gli uomini sono 10.819, le donne 3.281. Numeri che assegnano alla 42 chilometri di Roma il primato nazionale di partecipanti. Partenza e arrivo all'altezza del Foro di Traiano-Campidoglio. Il percorso tocca quasi tutti i punti più importanti e famosi della Capitale ...

La maratona di Roma parte malissimo. Crolla il traguardo ai Fori prima ancora di cominciare : Il traguardo della maratona di Roma, prevista per domenica 8 aprile, Crollato in via dei Fori imperiali stamattina all’alba durante le operazioni di allestimento. Nessuno è rimasto ferito L'articolo La maratona di Roma parte malissimo. Crolla il traguardo ai Fori prima ancora di cominciare proviene da Il Fatto Quotidiano.