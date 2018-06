Roland Garros – Djokovic | vittoria e sorriso | Nole supera Verdasco in 3 set

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : domenica 3 giugno. Cecchinato da sogno!!!! L’azzurro ai quarti di finale contro Djokovic : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di incontri del Roland Garros 2018. Grande attesa in casa Italia per Marco Cecchinato, che sfida il belga David Goffin. Un torneo finora straordinario per il siciliano, che mai si era spinto in carriera fino a questo punto. Dopo la grande vittoria contro Pablo Carreno Busta ne servirà un’altra contro il numero 9 del mondo reduce da una battaglia di cinque set con il francese Gael ...

Roland Garros 2018 - Fognini-Cilic : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma degli ottavi : Fabio Fognini affronterà domani, nell’ultimo match del campo Centrale, il croato Marin Cilic (testa di serie n.4) negli ottavi di finale del Roland Garros 2018. Il ligure, dopo aver sconfitto Kyle Edmund al termine di una maratona durata cinque set, se la dovrà vedere con l’ostico croato che ha invece surclassato Steve Johnson, facendo leva sullo schema servizio-dritto. Sulla terra rossa di Parigi, il 30enne giocherà un incontro non ...

Roland Garros – Thiem piega Nishikori al quarto set : sfida strepitosa con Zverev ai quarti : Dominic Thiem batte Kei Nishikori in 4 set ed accede ai quarti di finale del Roland Garros: il tennista austriaco affronterà Alexander Zverev Dopo la vittoria di Zverev si Khachanov nella sfida inaugurale della domenica degli ottavi di Finale del Roland Garros, tocca a Dominic Thiem staccare il pass per i quarti di finale dello Slam francese. Il tennista austriaco, attualmente numero 8 del ranking mondiale maschile, ha avuto la meglio sul ...

Ottavi al Roland Garros : Zverev trema - ma c'è e trova Thiem! Ok la Keys : donne - Madison Keys, numero 13 del mondo, è la prima qualificata ai quarti di finale del Roland Garros. La 23enne americana ha battuto in due set , 6-1 6-4 lo score in 65 minuti, la romena Mihala ...

Roland Garros 2018 : Zverev e Thiem ai quarti. Le partite degli ottavi in diretta live : Giornata di ottavi di finale al Roland Garros , secondo Slam della stagione. Sono quattro i match del tabellone maschile in programma. Il più atteso, ovviamente, è quello che vede opposto Marco ...

Roland Garross - Zverev vola ai quarti di finale : PARIGI , FRANCIA, - Alexander Zverev si qualifica per i quarti di finale del Roland Garros maschile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra rossa parigina. Il tennista tedesco, testa di serie ...

Ottavi al Roland Garros : Zverev trema - ma c'è! Ok Keys - ora Thiem-Nishikori : A seguire un super ottavo di finale, che vedrà di fronte l'austriaco Dominic Thiem , attuale numero 8 al mondo, e il giapponese Kei Nishikori, che sta risalendo dopo la lunga pausa forzata per ...

Ottavi al Roland Garros : Cecchinato per il sogno sfida Goffin : Cecchinato, numero 72 Atp, con questi Ottavi di finale è giù salito da 72 a 51 Atp dopo la vittoria ai sedicesimi su Pablo Carreno Busta , 11 al mondo, . Il 25enne palermitano nel 2018 ha conquistato ...