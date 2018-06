Roland Garros | Cecchinato nella storia | batte Goffin e vola ai quarti Ora c' è Djokovic

Roland Garros 2018 - Marco Cecchinato - E’ STORIA! Goffin in ginocchio - l’azzurro raggiunge i quarti di finale : Marco Cecchinato realizza il sogno! L’azzurro, sul campo Centrale di Parigi, illumina la scena centrando i quarti di finale del Roland Garros 2018, contro il n.9 del mondo, il belga David Goffin, superato 7-5 4-6 6-0 6-4 in 2 ore e 34 minuti di partita. Una prestazione superba del siciliano che così se la vedrà nel prossimo turno contro l’ex n.1 del mondo, il serbo Novak Djokovic, che ha superato in tre set il mancino spagnolo ...

Roland Garros – Djokovic - vittoria e sorriso : Nole supera Verdasco in 3 set : Novak Djokovic supera Fernando Verdasco e accede ai quarti di finale del Roland Garros: il tennista serbo si impone in 3 set vittoria e sorriso per Novak Djokovic che stacca il pass per i quarti di finale del Roland Garros. Dopo la buona prova agli Internazionali d’Italia, nei quali è stato eliminato soltanto in semifinale da Rafa Nadal, Djokovic conferma il suo buon momento di forma sulla terra rossa parigina. Il tennista di Belgrado supera ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : domenica 3 giugno. Cecchinato da sogno!!!! L’azzurro ai quarti di finale contro Djokovic : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di incontri del Roland Garros 2018. Grande attesa in casa Italia per Marco Cecchinato, che sfida il belga David Goffin. Un torneo finora straordinario per il siciliano, che mai si era spinto in carriera fino a questo punto. Dopo la grande vittoria contro Pablo Carreno Busta ne servirà un’altra contro il numero 9 del mondo reduce da una battaglia di cinque set con il francese Gael ...

Roland Garros 2018 - Fognini-Cilic : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma degli ottavi : Fabio Fognini affronterà domani, nell’ultimo match del campo Centrale, il croato Marin Cilic (testa di serie n.4) negli ottavi di finale del Roland Garros 2018. Il ligure, dopo aver sconfitto Kyle Edmund al termine di una maratona durata cinque set, se la dovrà vedere con l’ostico croato che ha invece surclassato Steve Johnson, facendo leva sullo schema servizio-dritto. Sulla terra rossa di Parigi, il 30enne giocherà un incontro non ...