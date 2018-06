Roland Garros | Cecchinato batte anche Goffin e vola ai quarti da Djokovic

Roland Garros - impresa Cecchinato : batte Goffin e vola ai quarti : Storica impresa firmata quest'oggi da Marco Cecchinato . Il tennista italiano, numero 72 al mondo, ha battuto agli ottavi di finale del Roland Garros David Goffin . Il 25enne azzurro ha avuto la ...

Roland Garros 2018 - Marco Cecchinato : “Per me è come vivere un sogno. Affrontare Djokovic è un onore” : Commosso ed incredulo, Marco Cecchinato, al termine del match vinto contro David Goffin (n.9 del mondo), valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2018. Il sogno continua e il siciliano entra di diritto nella storia del tennis italiano. “Al primo turno ero sotto due set a zero e adesso invece mi ritrovo nei quarti, dopo aver eliminato due giocatori di alto livello come Carreno Busta e Goffin. Per me è come vivere un sogno” – ...

