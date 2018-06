Roland Garros 2018 | Zverev e Thiem ai quarti Le partite degli ottavi in diretta live

Roland Garross - Zverev vola ai quarti di finale : PARIGI , FRANCIA, - Alexander Zverev si qualifica per i quarti di finale del Roland Garros maschile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra rossa parigina. Il tennista tedesco, testa di serie ...

Ottavi al Roland Garros : Zverev trema - ma c'è! Ok Keys - ora Thiem-Nishikori : A seguire un super ottavo di finale, che vedrà di fronte l'austriaco Dominic Thiem , attuale numero 8 al mondo, e il giapponese Kei Nishikori, che sta risalendo dopo la lunga pausa forzata per ...

Ottavi al Roland Garros : Cecchinato per il sogno sfida Goffin : Cecchinato, numero 72 Atp, con questi Ottavi di finale è giù salito da 72 a 51 Atp dopo la vittoria ai sedicesimi su Pablo Carreno Busta , 11 al mondo, . Il 25enne palermitano nel 2018 ha conquistato ...

Roland Garros 2018 : le partite degli ottavi in diretta live : Giornata di ottavi di finale al Roland Garros , secondo Slam della stagione. Sono quattro i match del tabellone maschile in programma. Il più atteso, ovviamente, è quello che vede opposto Marco ...

Ottavi al Roland Garros : subito Zverev - poi Thiem e Djokovic : donne - Il tabellone femminile aspetta nell'ultimo match di giornata la numero 2 al mondo, la danese Caroline Wozniacki, che se la vedrà con la russa Daria Kasatkina, numero 14 Wta e senza alcun ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : domenica 3 giugno. Marco Cecchinato sogna l’impresa contro Goffin : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di incontri del Roland Garros 2018. Grande attesa in casa Italia per Marco Cecchinato, che sfida il belga David Goffin. Un torneo finora straordinario per il siciliano, che mai si era spinto in carriera fino a questo punto. Dopo la grande vittoria contro Pablo Carreno Busta ne servirà un’altra contro il numero 9 del mondo reduce da una battaglia di cinque set con il francese Gael ...

Roland Garros 2018 : scattano gli ottavi di finale. Cecchinato sfida Goffin. In campo Djokovic - Zverev e Wozniacki : Si entra nel vivo al Roland Garros 2018 e con l’inizio della seconda settimana cominciano i primi match degli ottavi di finale nel tabellone maschile e femminile. Grande attesa in casa Italia per Marco Cecchinato, che sfida il belga David Goffin. Un torneo finora straordinario per il siciliano, che mai si era spinto in carriera fino a questo punto. Dopo la grande vittoria contro Pablo Carreno Busta ne servirà un’altra contro il ...

Roland Garros 2018 : tutti gli italiani in campo domenica 3 giugno. Il programma e gli orari : E’ il grande giorno di Marco Cecchinato. Il siciliano ha raggiunto per la prima volta in carriera gli ottavi di finale al Roland Garros e le tre vittorie finora ottenute sono anche le prime negli Slam. Un torneo finora semplicemente straordinario per il tennista azzurro, che all’esordio è riuscito a rimontare due set di svantaggio al rumeno Marius Copil, poi al secondo turno la netta vittoria con l’argentino Marco Trungelliti ...

Roland Garros 2018 oggi (domenica 3 giugno) : il programma completo e gli orari delle partite. Su che canale vederle in tv : Giornata importante al Roland Garros, perché sarà il giorno degli ottavi di finale. Si entra nella fase finale e il livello continua inesorabilmente ad alzarsi. oggi saranno tante le stelle in campo ma la nostra attenzione sarà soprattutto per il terzo match sul campo Suzanne Lenglen, quello che vedrà Marco Cecchinato sfidare David Goffin. L’azzurro si è reso protagonista di una grande cavalcata, fino al quarto turno, ed ora vuole giocarsi ...

