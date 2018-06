Roland Garros 2018 | Marco Cecchinato | “Per me è come vivere un sogno Affrontare Djokovic

oasport

: Marco Cecchinato s'offre David Goffin à Roland-Garros - lequipe : Marco Cecchinato s'offre David Goffin à Roland-Garros - ilPostSport : Marco Cecchinato si è qualificato ai quarti di finale del Roland Garros dopo aver battuto il belga David Goffin: pr… - Eurosport_IT : Cecchinato, una pioggia di palle corte al Roland-Garros... ?? Che spettacolo! ?? #RG18 | #EurosportTENNIS |… -

(Di domenica 3 giugno 2018) Commosso ed incredulo,, al termine del match vinto contro David Goffin (n.9 del mondo), valido per gli ottavi di finale del. Ilcontinua e il siciliano entra di diritto nella storia del tennis italiano. “Al primo turno ero sotto due set a zero e adesso invece mi ritrovo nei quarti, dopo aver eliminato due giocatori di alto livelloCarreno Busta e Goffin. Per me èun” – le prime parole, a caldo, di, intervistato sul campo da Fabrice Santoro. Quarti di finale nei quali se la vedrà contro un giocatore eccezionale, sulla via del recupero dopo i problemi fisici al gomito. Parliamo di Novak, trionfante agli ottavi contro Fernando Verdasco: “una sfida? Più che altro per me è un onore potermi misurare con un campione del genere. Ora è meglio che faccia un massaggio e una bella doccia ...