ROBERTO SAVIANO Video | Cialtroni come Stormfront oggi fanno paura Che tempo

ROBERTO SAVIANO accoglie il "governo del cambiamento" con un vecchio video di Di Maio : "Mai con la Lega Nord" : Sulla sua pagina Facebook, Roberto Saviano accoglie il "governo del cambiamento" postando un video in cui il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio con nettezza prendeva le distanze dalla Lega. Lo scrittore napoletano promette così di fare battaglia al nuovo esecutivo, partendo proprio dall'incoerenza del conterraneo ministro del Lavoro. "Io sono del sud - sottolineava Di Maio nei 27 secondi di video - io sono di Napoli, faccio parte ...

Mara Venier e ROBERTO SAVIANO per l'ultima di Che tempo che fa (Anteprima Blogo) : Si chiude domenica la lunga cavalcata nell'etere televisivo di questa edizione di Che tempo che fa. Una galoppata che ha rappresentato una specie di spartiacque rispetto alla sua storia nella televisione italiana visto il cambio di rete, da Rai3 a Rai1 e sopratutto, oltre alla messa in onda di una seconda serata nel lunedì, anche per l'allungamento del programma, che è partito alle 20:40 subito dopo il Tg1, per protrarsi oltre la mezzanotte, ...

ROBERTO SAVIANO : "Di Battista fa parte di una gloriosa categoria patria : i parac..." : "Qualche giorno fa Alessandro Di Battista mi ha ascritto alla categoria degli 'intellettuali di sinistra incapaci di capire le persone comuni e i loro bisogni', solo per aver osato opporre ragione e pietas alla violenza di una campagna elettorale giocata sulla pelle degli ultimi. Dopo aver visto questo video anch'io credo che Di Battista possa essere annoverato in una gloriosa categoria patria: i paraculo. Quelli che credono che solo a loro sia ...

ROBERTO SAVIANO : "Gomorra? Viste le consuguenze sarei più prudente" : "Difendo molto il mio libro, ma tornando indietro, conoscendo le conseguenze, sarei più prudente". Lo ha detto lo scrittore Roberto Saviano parlando a RaiNews del suo bestseller Gomorra a dodici anni dalla pubblicazione. "Per scriverlo di nuovo dovrei avere la certezza di una vita normale per me e per chi mi vive vicino", ha aggiunto Saviano che è arrivato blindatissimo al Salone del Libro di Torino.Da Saviano è arrivato un ...

ROBERTO SAVIANO si pente di Gomorra : “Oggi sarei più prudente” : I fan di Gomorra continuano ad aspettare foto spoiler e video che possano mostrare vecchi e nuovi personaggi della serie alle prese con le riprese. Cast e crew sono sul set ormai da un mese quasi e ancora non sono trapelati molti spoiler sulla trama che si dipanerà nella terza stagione. Tutto dovrebbe ripartire da Genny Savastano e dalla sua solitudine visto che accanto ha solo Patrizia, ma fino a quanto si potrà fidare di lei adesso? Un ...

ROBERTO SAVIANO - Uno scrittore sotto scorta - su Netflix il doc di PIF realizzato per Rai 3 : Roberto Saviano sbarca su Netflix come protagonista di un documentario firmato da PIF e già noto al pubblico italiano: l'annuncio è arrivato direttamente dallo scrittore campano che, via Facebook, ha colto anche l'occasione per ribadire che continuerà a scrivere, a dispetto degli attacchi, delle critiche, degli insulti ricevuti negli anni. E la pubblicazione alla vigilia della Giornata internazionale della Libertà di Stampa (World Press ...

Tatanka - su Rai Movie / In onda il film tratto dal romanzo di ROBERTO SAVIANO (oggi - 1 maggio 2018) : Tatanka, su Rai Movie: in onda in seconda serata il film tratto dal romanzo di Roberto Saviano "Tatanka Scatenato". Diretto da Giuseppe Gagliardi nel cast Clemente Russo. (oggi, 1 maggio)(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:53:00 GMT)

«ZeroZeroZero» - al via le riprese della serie di ROBERTO Saviano : Dopo Gomorra, arriva ZeroZeroZero. Sono cominciate le riprese della serie originale Sky tratta dal best seller di Roberto Saviano, un’inchiesta sui traffici internazionali di cocaina e sulle loro conseguenze economiche e politiche a livello mondiale. LEGGI ANCHE#stopchemicalattacks, la campagna di Roberto Saviano Il regista degli otto episodi, che debutteranno nel 2019, è ancora una volta Stefano Sollima, mentre la produzione è targata ...

Laura Boldrini - Luciana Littizzetto e ROBERTO SAVIANO : pagliacciata su Instagram. Le foto sui social : L'ultimo capitolo su cui si scontra l'opinione pubblica è l'utilizzo di armi chimiche da parte di Bashar al-Assad sui civili siriani . Alcune figure dello spettacolo e della politica italiana si sono schierate contro la barbarie dei gas in Siria pubblicando sui social una foto che copre il naso e la bocca . Tra coloro che hanno emulato il gesto di Muhammad Najem, ragazzo ...

#stopchemicalattacks - la campagna di ROBERTO SAVIANO contro gli attacchi chimici : «La popolazione siriana è vittima di eserciti che combattono una guerra con metodi criminali: i soldati di Assad, le forze jihadiste, l’esercito di Erdogan e l’aviazione russa commettono atrocità che non risparmiano i civili. Nonostante continui a negare e accusare la stampa e gli attivisti di manipolare le informazioni, Assad sta usando armi chimiche sulla popolazione. Gas che uccide lasciando soffocare le persone nella propria ...

Siria - la campagna lanciata sui social da ROBERTO SAVIANO diventa virale : Roberto Saviano ha postato un messaggio per far conoscere cosa accade in Siria: donne e bambini colpiti dai gas chimici. Nella foto pubblicata sui social, lo scrittore si copre la bocca seguendo l’esempio l’esempio di Muhammad Najem, un ragazzo Siriano di 15 anni che “sta raccontando la guerra e denunciando la morte di migliaia di bambini per soffocamento da gas”: “Fotografarsi coprendosi bocca e naso con la mano è ...

GOMORRA 4/ Via alle riprese - ROBERTO SAVIANO annuncia : "Torna l'Immortale - Marco D'Amore alla regia" : Il cast di GOMORRA 4 torna sul set per le prime riprese della nuova stagione, cosa ne sarà di Genny e di Ciro? Salvatore Esposito stuzzica i fan mentre Marco D'Amore torna da regista(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 21:38:00 GMT)

Riprese al via per Zero Zero Zero di ROBERTO SAVIANO - dopo Gomorra la serie tv sui narcos girata in mezzo mondo : Zero Zero Zero di Roberto Saviano diventa una nuova serie tv diretta da Stefano Sollima, già dietro la macchina da presa per Gomorra. Il romanzo-inchiesta dello scrittore partenopeo sui cartelli sudamericani della droga e la loro rete di corruzione e affari che coinvolge anche le istituzioni è stato adattato per il piccolo schermo e diventerà una serie tv di otto puntate per Sky, con cui Saviano continua a collaborare dopo il successo delle ...

“Che tempo che fa” – Ventitreesima puntata del 25 marzo 2018 – Alain Delon - Enrico Brignano - ROBERTO SAVIANO tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Ventitreesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventitreesima puntata del 25 marzo 2018 – Alain Delon, Enrico Brignano, ...