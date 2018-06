Roberto Maroni avverte Matteo Salvini | ' Immigrati? Il Viminale non deve fare proclami'

Roberto Maroni : "Salvini non può fare il ministro e il segretario" : Il ruolo di ministro dell'Interno, che Matteo Salvini si appresta a ricoprire, è "incompatibile" con quello di segretario della Lega. Lo sottolinea il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, in un'intervista a La Stampa, dove aggiunge: "Si rischia di creare dei problemi di cortocircuito e questa è una cosa che Matteo non aveva considerato". Maroni spiega che "il ruolo" di ministro dell'Interno "deve essere istituzionale e ...

Roberto Maroni - la sfida a Matteo Salvini : 'Non può fare il ministro dell'Interno e il segretario della Lega' : E il leghista sceglie il day-after al conferimento dell'incarico a Giuseppe Conte per sganciare la sua bomba politica, rompendo un lungo silenzio. 'Non è un mistero che io fossi contrario a un ...

Eugenio Scalfari lancia Roberto Maroni premier : 'Circola quest'ipotesi. Perché è una buona soluzione' : Nella sua consueta lenzuolata domenicale su Repubblica , Eugenio Scalfari lancia un appello a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'Un nome credibile per Mattarella'. Insomma, il fondatore si auspica che ...

Roberto Maroni : "Matteo Salvini faccia il leader del centrodestra e torni al voto. Meglio del governo con Di Maio" : Matteo Salvini deve fare il leader del centrodestra e tornare il prima possibile al voto. Altro che governo con il Movimento 5 stelle. Parola del leghista Roberto Maroni che intervistato dal Foglio dà la sua lettura della situazione politica e del tentativo del leader del Carroccio di andare al governo con Luigi Di Maio.Se Salvini vuole essere il capo del centrodestra allora deve governare con il centrodestra. Bisognerebbe dunque lasciar ...

Matteo Salvini - Roberto Maroni lo avverte su Libero : 'Di Maio? Non fidarti del M5s'. Conseguenze rovinose : La trattativa Lega-M5S , il ritorno di Berlusconi , il ruolo di Mattarella e il futuro del centrodestra. È un Roberto Maroni a tutto tondo quello che si confessa a Libero e che, come d'abitudine, non ...

Governo Lega-M5s - Giulio Tremonti o Roberto Maroni : le ultime ipotesi sul premier : La prima porta a Giulio Tremonti , ex ministro dell'Economia, euroscettico e vicino alla Lega. Dunque una seconda pista, ancor più clamorosa: Roberto Maroni , che viene indicato da Il Giornale . ...

Roberto Maroni - clamoroso schiaffo a Salvini : 'Adesso avanti con Gentiloni' : 'La formula più semplice in questo momento sarebbe riaffidare un mandato di pochi mesi a Gentiloni '. Chi parla non è un piddino reduce dalla surreale direzione nazionale del partito, ma Roberto ...

'Si vota il 7 ottobre' - parola di Roberto Maroni : Il mio timore è che la politica non sia abbastanza attenta a questo tema'. Jobs act da conservare, dunque? 'Non si può pensare che una legge nuova crei subito lavoro. Deve rendere flessibile, ...

Silvio Berlusconi - l'ultima mossa : proporre Roberto Maroni come premier : Ormai una cosa pare certa: Salvini vuole rompere con Berlusconi e Berlusconi vuole rompere con Salvini. Il primo per fare un governo coi 5 Stelle , il secondo, probabilmente, col Pd e altri. Il ...

Roberto Maroni : la proposta a Di Maio per formare un governo : E quello sarebbe un altro terremoto per la politica italiana'. La soluzione? Secondo Maroni potrebbe esserci 'se fosse Di Maio a prendere l'iniziativa sulla base di tre punti programmatici da offrire ...