Roav Smartcharge F2 | tutte le auto possono essere tech

(Di domenica 3 giugno 2018) Avevo un problema con la mia: non c’era alcun modo per poter collegare lo smartphone all’impianto stereo per poter ascoltare la musica (o le chiamate) dalle casse della macchina. Ho provato diverse soluzioni, tra cui l’altoparlante perAukey BP-P2, ma non era la stessa cosa come sentire dalle casse dell’. Poi mi sono imbattuto nelloF2 di(un’azienda di Anker) che me l’ha mandato in prova. Ed ecco il mio parere:F2 Cos’è? LoF2 diè un trasmettitore FM che si collega allo smartphone. Il suo funzionamento è molto semplice: Si sceglie una frequenza radio che generalmente è libera (io ho optato per la 108.8 Mhz); Si collega lo smartphone al dispositivo; Si sintonizza la radio sulla frequenza scelta. “Magicamente” sentirete dagli altoparlanti della macchina i contenuti ...